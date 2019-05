Eden od Zidanovih junakov odhaja: Navas se bo poslovil na tekmi z Betisom

Da 32-letni kostariški čuvaj mreže zapušča Real, so prvi poročali novinarji oddaje Jugones (La Sexta). Vsekakor gre za manjše presenečenje, saj je Navasveljal za Zidanovega človeka. Tudi po povratku francoskega stratega v Real je Navas dobival prednost pred belgijskim vratarjem Thibautom Courtoisem, ki se v dresu Reala zaenkrat (še) ni izkazal. Kljub temu so vodilni možje Reala Zidanu sporočili, da bolj zaupajo pet let mlajšemu Belgijcu, za katerega so plačali 35 milijonov evrov.