Huda poškodba Ederja Militaa: Zanj izgubljeno tudi letošnje svetovno prvenstvo

Eder Militao ne bo igral na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Branilec Real Madrida bo ta teden na Finskem operiran zaradi poškodbe dvoglave stegenske mišice na levi nogi; postopek bo zahteval vsaj pet mesecev okrevanja. Po poročanju španskih medijev bo poseg opravil specialist Lasse Lempainen, ki je znan po tem, da je v preteklosti že zdravil Pierra Kaluluja in Ronalda Araúja.

Eder Militao bo z nogometnih igrišč odsoten vsaj pet mesecev. FOTO: AP

To je za Brazilca že tretja poškodba v letošnji sezoni. Prvo je staknil novembra, ta pa ga je z nogometnih igrišč oddaljila le za kratek čas, poškodba, ki jo je staknil decembra, pa je bila hujše narave. 28-letnik si je na ligaški tekmi proti Celti natrgal zadnjo stegensko mišico, ob tem pa si je poškodoval tudi tetivo kolka, zaradi katere je bil odsoten štiri mesece.

