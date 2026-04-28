Huda poškodba Ederja Militaa: Zanj izgubljeno tudi letošnje svetovno prvenstvo

Eder Militao ne bo igral na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Branilec Real Madrida bo ta teden na Finskem operiran zaradi poškodbe dvoglave stegenske mišice na levi nogi; postopek bo zahteval vsaj pet mesecev okrevanja. Po poročanju španskih medijev bo poseg opravil specialist Lasse Lempainen, ki je znan po tem, da je v preteklosti že zdravil Pierra Kaluluja in Ronalda Araúja.
To je za Brazilca že tretja poškodba v letošnji sezoni. Prvo je staknil novembra, ta pa ga je z nogometnih igrišč oddaljila le za kratek čas, poškodba, ki jo je staknil decembra, pa je bila hujše narave. 28-letnik si je na ligaški tekmi proti Celti natrgal zadnjo stegensko mišico, ob tem pa si je poškodoval tudi tetivo kolka, zaradi katere je bil odsoten štiri mesece.
Militao je ključni član obrambe madridskega Reala kot tudi brazilske reprezentance. Nekdanji igralec Porta in Sao Paula je sodeloval na svetovnem prvenstvu leta 2022 in pričakovalo se je, da bo tudi letos stalni član ekipe trenerja Carla Ancelottija, s katerim sta že sodelovala pri madridskem Realu, saj je za svojo reprezentanco odigral 38 tekem in dosegel dva gola. Militao bo moral turnir spremljati od doma, kar je precejšen udarec za Brazilijo in za igralca samega, ki kljub fizičnim težavam ostaja pomemben del postave Real Madrida.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.