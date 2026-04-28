Nogomet

Huda poškodba Ederja Militaa: Zanj izgubljeno tudi letošnje svetovno prvenstvo

Madrid, 28. 04. 2026 14.10

R.S.
Eder Militao

Branilec madridskega Reala Eder Militao bo zaradi poškodbe primoran iti na operacijo. Posledično je njegova letošnja klubska avantura že končana, prav tako pa so ugasnili vsi njegovi upi o nastopu na letošnjem mundialu. Brazilec bo z nogometnih zelenic odsoten vsaj pet mesecev. Za Brazilca je to že tretja poškodba v letošnji sezoni.

Eder Militao ne bo igral na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Branilec Real Madrida bo ta teden na Finskem operiran zaradi poškodbe dvoglave stegenske mišice na levi nogi; postopek bo zahteval vsaj pet mesecev okrevanja. Po poročanju španskih medijev bo poseg opravil specialist Lasse Lempainen, ki je znan po tem, da je v preteklosti že zdravil Pierra Kaluluja in Ronalda Araúja.

Eder Militao bo z nogometnih igrišč odsoten vsaj pet mesecev.
To je za Brazilca že tretja poškodba v letošnji sezoni. Prvo je staknil novembra, ta pa ga je z nogometnih igrišč oddaljila le za kratek čas, poškodba, ki jo je staknil decembra, pa je bila hujše narave. 28-letnik si je na ligaški tekmi proti Celti natrgal zadnjo stegensko mišico, ob tem pa si je poškodoval tudi tetivo kolka, zaradi katere je bil odsoten štiri mesece.

Militao je ključni član obrambe madridskega Reala kot tudi brazilske reprezentance. Nekdanji igralec Porta in Sao Paula je sodeloval na svetovnem prvenstvu leta 2022 in pričakovalo se je, da bo tudi letos stalni član ekipe trenerja Carla Ancelottija, s katerim sta že sodelovala pri madridskem Realu, saj je za svojo reprezentanco odigral 38 tekem in dosegel dva gola. Militao bo moral turnir spremljati od doma, kar je precejšen udarec za Brazilijo in za igralca samega, ki kljub fizičnim težavam ostaja pomemben del postave Real Madrida.

KOMENTARJI1

RUBEŽ
28. 04. 2026 15.37
Uf, težka. Kot vsakemu športniku tudi njemu želim hitro, predvsem pa dobro in učinkovito okrevanje.
bibaleze
