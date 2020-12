Edin Terzić na klopi Borussie debitiral z zmago

38-letni Edin Terzić je kot trener svojo prvo priložnost v članski konkurenci dočakal kar na klopi Borussie iz Dortmunda. Ta se je po katastrofalnem porazu s Stuttgartom (1:5), ki je Luciena Favreja stal službe, tokrat pobrala in kritikom odgovorila z zmago v Bremnu. V 12. minuti je goste v vodstvo popeljalRaphael Guerreiro, sredi prvega dela pa je izid, ki je do premora ostal nespremenjen, poravnal Kevin Moehwald.

V 76. minuti si je veliko napako privoščil domači vratarJiri Pavlenka, ki žoge po predložku s strani ni uspel ujeti in je nato v želji, da bi le prišel do nje, podrl enega od nogometašev Borussie. Glavnik sodnik je pokazal na belo točko. Pavlenka bi svojo napako skoraj popravil, saj je prebral namero Marca Reusa, a se je nemškemu reprezentantu žoga srečno odbila naravnost na nogo, tako da jo je nekako le pospravil za hrbet češkega vratarja za veliko gostov iz Dortmunda.

Stindl rešil Gladbach v Frankfurtu

Za neverjetno tekmo sta poskrbela Frankfurt in Gladbach. Po 32. minuti in izidu 3:1 je kazalo na trdno vodstvo domačih. Dvakrat je zadel Andre Silva (22. in 24.), enkrat paAymen Barkok. A Gladbach se ni predal, Stindl pa je že v 14. minuti napovedal svoj večer s prvim golom. Ključen trenutek je bila izključitev domačega branilca Davida Abrahama v 82. minuti. Na sceno je stopil Stindl ter z dvema goloma v sodnikovem dodatku, drugim že v 95. minuti, poskrbel za šokanten razplet.

Igrala sta tudi oba berlinska kluba, Hertha je doma gostila predzadnji Mainz in igrala 0:0, Union, ki je v prejšnjem krogu igral 1:1 z Bayernom, pa je igral pri Stuttgartu. Slednji tokrat ni bil tako učinkovit kot v Dortmundu, na koncu pa je lahko vendarle bil zadovoljen, saj je zaostanek 0:2 še spremenil v neodločen izid z dvema zadetkoma Saše Kalajdžićav 85. in 90. minuti.