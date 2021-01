Cavani po strogi kazni: Odločitev sprejemam, a se z njo ne strinjam

"V tem zame zahtevnem trenutku se ne želim preveč poglabljati v vse skupaj. Z vami želim deliti le to, da sem sprejel kazen, ker nisem domač z navadami v angleškem jeziku. Kljub temu pa se ne strinjam s kaznijo. Opravičujem se, če sem koga užalil, ko sem prijatelju želel pokazati naklonjenost. Ničesar drugega ni bilo v mojem namenu. Vsi, ki me poznajo, vedo, da si želim zgolj prijateljstva. Moje srce je v miru, ker vem, da se vselej izražam, kot je za mojo kulturo in način življenja primerno. Pošiljam vam iskren objem," je zapisal izkušeni urugvajski napadalec.