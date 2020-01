Cavanijev oče na strani colchonerosov: 'Rad bi videl, da bi zaigral za Atletico'

Odsoten zaradi bolečin v dimljah

Parižani so se že odzvali na navedbe starejšega Cavanija, poleg tega pa jeThomas Tuchel pojasnil tudi, zakaj 32-letnika ni bilo na zadnji pokalni tekmi z Reimsom (3:0).

"Škoda, ker se nam zaradi bolečin v dimljah ni uspel pridružiti," je dejal Tuchel in priznal, da ni seznanjen s tem, če se je stanje v tem času že kako izboljšalo. Ob tem je strateg PSG zanikal vse navedbe o nepoštenem odnosu kluba do urugvajskega nogometaša in zagotovil, da so nesmiselne.