Rangnick si želi, da bi Cavani ostal napadalec pri Manchester Unitedu

Edinson Cavani se je Unitedu pridružil z brezplačnim prestopom iz Paris Saint-Germaina leta 2020, s klubom pa je pogodbo podaljšal do junija 2022. Toda urugvajskega reprezentanta naj bi v zimskem prestopnem roku povezovali z Barcelono in Juventusom. "Zaveda se, da ga zagotovo ne bom izpustil," je dejal Ralf Rangnick . 34-letni Cavani je vstopil s klopi in dosegel izenačujoči zadetek v drugem polčasu pri remiju Uniteda (1:1) v Newcastlu prejšnji teden. Udeležen je bil tudi pri zmagi nad Burnleyjem tri dni kasneje. "Že prvi dan sem mu povedal, da je zame zelo pomemben igralec," je še dejal trener. "Je najverjetneje edini, ki lahko igra kot napadalec tudi s hrbtom proti golu."

"In kot sem rekel, njegova strokovnost, njegova delovna etika sta prav neverjetni. Rekel sem mu, da si močno želim, da ostane do konca sezone. On to ve. Ve tudi, kako visoko ga ocenjujem in kako zelo ga spoštujem. Zagotovo ga bomo potrebovali, raje bi imel zraven še enega Edija, a zame je jasno, da mora Edi ostati," je še dodal. Druga Rangnickova napadalna možnost, ki išče "izhod" iz kluba, je Anthony Martial. 26-letnega francoskega napadalca je želela na posojo Sevilla, vendar so ponudbo zaradi finančnega vidika zavrnili. "Zelo jasno je dal vedeti, da želi oditi in na nek način lahko razumem njegovo željo, da odide in da poskuša bolj redno igrati nekje drugje," je dejal Rangnick. "Toda, tukaj ni samo vprašanje, kaj on želi, temveč tudi, kaj drugi želijo oziroma kateri klubi bodo zainteresirani, zato moramo še počakati."