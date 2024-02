Edinstvena priložnost, da s kapetanskim trakom izpolni željo celotne Avstrije

"Bolj mi ustreza, če sem na sredini sam. Se pa vedno prilagodim glede na potrebe ekipe in trenerja. Tudi v Sturmu spreminjamo sistem. Tudi s Tomijem (Horvatom, op. a.) sva že igrala kot dva osrednja vezista in mislim, da se dobro dopolnjujeva. Tomi je bolj ofenziven, jaz pa skrbim za obrambni del. Sva dober tandem."

"Na igrišču sem podaljšana roka trenerja in ta vloga mi zelo ustreza. Če vidim, da v igri kakšna taktična zamisel ne funkcionira, se s trenerjem hitro dogovoriva. Dober, poseben občutek je. Zelo vesel sem, da je tako," je glede svoje vloge pri Sturmu še dodal Jon Gorenc Stanković .

"Res je drugačen občutek. Pravijo, da sem tihi vodja ekipa. V čast in ponos mi je, da lahko v tako velikem klubu nosim kapetanski trak, čeprav nisem prvi kapetan," je v našem pogovoru po obračunu med Sturmom in Rapidom minulo nedeljo poudaril 28-letni osrednji vezist.

"Mislim, da si cela Avstrija, ne samo mi, želi, da bi na vrh stopil nekdo drug. Vemo, kako dobra ekipa so, zato jih bo težko vreči s trona. Čakata nas še dve tekmi, potem pa se prvenstvo razdeli in točke razpolovijo, tako da bo zelo napeto. Tistih zadnjih 10 tekem bo odločalo o prvaku," napoveduje 20-kratni slovenski reprezentant.

V avstrijski Bundesligi s soigralci, med katerimi je tudi občasni reprezentant Tomi Horvat , trenutno zaseda drugo mesto. Vodilni RB Salzburg, ki lovi 11. zaporedni naslov, ima le dve točki prednosti. Ogorčen boj do zadnjega kroga se napoveduje sam po sebi.

Številne in predvsem zveste navijače Sturma, o katerih ima samo najbolj izbrane besede, je osrečil že lani z zmago v finalu pokala proti Rapidu. To je bila uradno njegova prva lovorika v članskem nogometu, čeprav se s tem ne strinja povsem. Še v dresu Huddersfielda je namreč slavil na "najdražji" tekmi v svetu nogometa, ko so v play-offu za uvrstitev v Premier ligi na Wembleyju premagali Reading.

"Prva lovorika je bila osvojitev play-off pokala s Huddersfieldom, a vem, da je ni na Transfermarktu. Moram poklicati odgovorne (smeh, op. a.)," se je pošalil osrednji vezist in potem nekaj besed namenil lanskemu pokalnemu slavju: "Bil je res poseben občutek. Vemo, kaj v Avstriji pomeni Salzburg. Tako finančno kot organizacijsko so nad vsemi. Ta zmaga je bila plod trdega dela v zadnjih treh letih, zato smo bili še toliko bolj veseli. Upamo, da to zmago letos ponovimo."