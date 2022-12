Edinstveno božično voščilo Argentincem: Hvala očka Lionel!

O tem, kaj naslov svetovnih prvakov pomeni Lionelu Messiju, ni več vredno zapravljati besed. Slike in posnetki po zmagi proti Franciji so jasne. A Messi ni edini, ki je nestrpno čakal na prvi naslov Argentine po letu 1986 in božji roki Diega Maradone. Argentinci so po slavju svojih katarskih junakov v Buenos Airesu in po celotni državi slavili dolgo v noč. To slavje se je preneslo v naslednji dan in naslednjo noč in tako naprej. Teden dni pozneje je tu božič in priložnost za Argentince, da se ozrejo proti minulemu letu ter se 'očetu naroda' Lionelu Messiju zahvalijo za največje darilo.