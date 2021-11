Edouard in Ferland Mendy opozarjata medije, da nista Benjamin Mendy

Mediji v Veliki Britaniji in Franciji so v minulih dneh poročali o primeru igralca Manchester Cityja Benjamina Mendyja, ki je obtožen številnih posilstev. Zdaj sta igralca Chelseaja Edouard Mendy in Real Madrida Ferland Mendy opozorila na dejstvo, da so omenjeni mediji v svojih člankih namesto Benjaminovih uporabili njune fotografije.

Francoski igralec Benjamin Mendy se trenutno sooča s šestimi obtožbami posilstva in eno obtožbo spolnega napada. Igralec preko svojih odvetnikov obtožbe zanika. Manchester City pa je igralca, ki je v priporu od avgusta, suspendiral. Zdaj sta bratranca Ferland Mendy (Real Madrid) in Edouard Mendy (Chelsea) na spletni platformi Instagram opozorila na dejstvo, da so številni mediji v Franciji in Veliki Britaniji v člankih o primeru Benjamina Mendyja uporabili njune fotografije. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right "Žalostno je to videti v letu 2021 v Franciji in Angliji. Za nekatere temnopolti ljudje nimajo ne imen ne obrazov, ki bi jih lahko razločili," je v svoji objavi zapisal Edouard Mendy. Vratar Chelseaja je dodal, da "te "napake" na prvi pogled res delujejo anekdotične, ampak v resnici so zelo simbolične. Res ni tako zapleteno ločiti dveh obrazov, še posebno ko je nogometni dres lahko v veliko pomoč!". icon-expand Zapis Edouarda Mendyja na instagramu FOTO: Instagram