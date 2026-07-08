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Nogomet

Egipčani poslali uradno pritožbo na Fifo

Atlanta, 08. 07. 2026 12.30 pred 23 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.D.
Hossam Hassan in sodnik François Letexier

Reprezentanca Egipta je proti Argentini v osmini finala svetovnega prvenstva vodila 2:0, na koncu pa se je morala posloviti po velikem preobratu Južnoameričanov. Selektor, nogometaši in vodje egiptovske reprezentance se s porazom niso mogli soočiti, saj menijo, da so bili sodniki preveč naklonjeni nasprotnikom in so odločili tekmo.

Že neposredno po tekmi so o domnevno nepoštenem sodniškem kriteriju govorili nogometaši Egipta in njihov selektor Hossam Hassan. "Bili smo boljši kot aktualni prvaki, v vsem smo jih prekašali. Izgubili smo zaradi zunanjih dejavnikov, ki so vplivali na potek tekme. Morda si niso želeli, da svetovni prvaki izpadejo proti Egiptu. Želeli so, da Lionel Messi ostane na mundialu. V nogometu včasih ne moreš vplivati na vse dejavnike, Argentina je bila favorizirana na vseh ravneh," je dejal čustveni selektor Egipta.

Egiptovski trener Hossam Hassan je bil razjarjen po odločitvah sodnikov na obračunu Egipta z Argentino
Egiptovski trener Hossam Hassan je bil razjarjen po odločitvah sodnikov na obračunu Egipta z Argentino
FOTO: Profimedia

Španski časnik AS poroča, da so uradniki v egiptovski nogometni zvezi na čelu s predsednikom Hanyjem Abom Rido vložili pritožbo. Poleg razlage Egipčani zahtevajo tudi preiskavo sodniških odločitev. Dodatno so zahtevali, da francoski sodniški ekipi na čelu s Francoisom Letexierjem prepovejo sojenje na preostalih tekmah svetovnega prvenstva.

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KOMENTARJI4

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borjac
08. 07. 2026 14.07
" Fifa je želela, da Lionel Messi ostane na mundialu. V nogometu včasih ne moreš vplivati na vse dejavnike, Argentina je bila favorizirana na vseh ravneh," , točno tako , Argentina je aktualni Svetovni prvak , Messi je plačan in oboževan s strani sponzorjev in Fifi prinaša denar , Fifa SI NE MORE DOVOLITI DA ARGENTINA NE PRIDE med 8 ekip , mogoče tudi med 4 ekipe (Švica ??? nasprotnik) , mogoče še "gran finale" , Argentina z velikim zvezdnikom Messijem , zadnjič na mundialu , osvoji naslov Svetovnih prvakov z velikim zvezdnikom na belem konju Messijem , denar , DENAR ... idealen scenarij za vse oboževalce pravljic , vse to prinaša DOBIČEK , zato Egipčani , vaša pritožba na Fifo bo končala v predalu že pri vratarju ......
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+3
4 1
patogen
08. 07. 2026 14.05
Tudi slovenski komentatorji ne morejo brez kovanja Messija v nebo. Vsaka druga beseda Messi..
Odgovori
-2
0 2
Lastniki česarkoli
08. 07. 2026 14.05
Remontade so zelo boleče zato ima tudi Real ves čas občutek , da so bili boljši in oškodovani
Odgovori
0 0
Panter 63
08. 07. 2026 14.03
Prav so naredili, ampak nič ne bo s tega. Pritožili so se tistim kateri so naredili ta cirkus. Ta sodnik je sodil po nalogu nekega, Infantima.
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+2
3 1
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