Egipčani poslali uradno pritožbo na Fifo

Že neposredno po tekmi so o domnevno nepoštenem sodniškem kriteriju govorili nogometaši Egipta in njihov selektor Hossam Hassan. "Bili smo boljši kot aktualni prvaki, v vsem smo jih prekašali. Izgubili smo zaradi zunanjih dejavnikov, ki so vplivali na potek tekme. Morda si niso želeli, da svetovni prvaki izpadejo proti Egiptu. Želeli so, da Lionel Messi ostane na mundialu. V nogometu včasih ne moreš vplivati na vse dejavnike, Argentina je bila favorizirana na vseh ravneh," je dejal čustveni selektor Egipta.