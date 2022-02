Egipt po streljanju enajstmetrovk drugi finalist afriškega prvenstva

Srečanje najuspešnejših reprezentanc afriškega prvenstva je bilo zelo izenačeno in taktično. V rednem delu igre se mreži nista zatresli, nekaj več priložnosti pa si je ustvaril Kamerun. V podaljšku prav tako nobena od ekip ni uspela zadeti mreža, tako da so o zmagovalcu odločali streli z bele točke. Za domače je bil v štirih poskusih uspešen zgolj Vincent Aboubakar, z dvema obrambama se je izkazal egiptovski vratar Mohamed Abou Gabal. Na drugi strani je bil Egipt z bele točke 100-odstoten, zadeli so Zizo, Mohamed Abdelmonem in Mohanad Lasheen, tako da prvemu zvezdniku Egipta Mohamedu Salahu niti ni bilo treba streljati. Egiptovski nogometaši z zmago ostajajo v igri za osmi naslov najboljšega na afriški celini.

Kamerunska in egipčanska reprezentanca sta najuspešnejši reprezentanci afriškega nogometnega prvenstva, skupaj imata 12 naslovov. Kamerun je zadnji naslov osvojil leta 2017, ko je v finalu z 2:1 premagal ravno Egipt. Egipčani pa so zadnjič slavili leta 2010, ko so ubranili naslov iz leta 2018.

Finale med Senegalom, ki še ni bil prvak, v finalu leta 2019 je z 0:1 izgubil proti Alžiriji, in Egiptom bo v nedeljo ob 20. uri po srednjeevropskem času. Nasproti si bosta tako stala Liverpoolova zvezdnika Salah in Sadio Mane.