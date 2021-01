Oblaku zabil nasprotni vratar, Suarez junak Atletica, Barca trpela pri tretjeligašu

Domači Eibar, ki je po remiju Valencie z Osasuno (1:1) s 14. padel na 15. mesto, je povedel v 12. minuti. Enajstmetrovko je uspešno izvedel kar srbski vratar Marko Dmitrović, ki je z močnim strelom ukanil Jana Oblaka. S tem je postal sedmi vratar z zadetkom v La Ligi in prvi poDaniju Aranzubiileta 2011, ki je zadel v dresu Deportiva iz La Corune. Pet minut pred iztekom prvega dela pa je za goste izenačil Luis Suarez, ki je potrdil odlično formo.

Urugvajski napadalec, ki so se mu pri Barceloni po lanski sezoni zahvalili brez odškodnine, pa je sloves enega najboljših napadalcev potrdil v drugem delu, natančneje v 89. minuti. Eibar je napadal vrata Oblaka, gostujoči nogometaši pa so eno od žog odbili daleč na nasprotnikovo polovico, do nje je v protinapadu prišel prav Suarez, ki mu je uspelo izsiliti najstrožjo kazen. Sledilo je veliko pregovarjanja in posvetovanja sodniške ekipe, ki si je pomagal tudi s pomočjo VAR-a, a na koncu je najstrožja kazen vendarle obveljala. Zanesljivo jo je izvedel prav Urugvajec, ki je s "panenko" prelisičil Dmitrovića za končnih 1:2.

Prednost Atletica v prvenstvu sedaj znaša pet točk, a imajo "Atleti" od drugouvrščenih mestnih tekmecev s Santiago Bernabeua tudi tekmo manj.