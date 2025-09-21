Svetli način
Nogomet

Nora tekma v Eintrachtu: sedem golov in veselje mož iz prestolnice

Dortmund, 21. 09. 2025 21.30 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J. , STA
Komentarji
0

Redko videna tekma v Frankfurtu. Na obračunu 4. kroga Bundeslige med Eintrachtom iz Frankfurta in Unionom iz Berlina je padlo kar sedem golov, po končnem sodnikovem žvižgu pa so bili bolj srečni gostje iz nemške prestolnice (3:4). Zanimivo pa, da so domači skozi tekmo uživali 78% posest žoge, imeli kar osem strelov na gol več, a so vse tri točke odšle v Berlin.

Eintracht Frankfurt vs Union Berlin
Eintracht Frankfurt vs Union Berlin FOTO: Sofascore.com

Nogometaši Borussie Dortmund so še tretjič zmagali. Na domačem igrišču so bili z 1:0 boljši od Wolfsburga in tako ohranili drugo mesto na prvenstveni razpredelnici. Za stoodstotnim münchenskim Bayernom zaostajajo dve točki. Dortmundčani so imeli večji del večerne tekme terensko premoč, povedli pa so v 20. minuti, ko je v polno zadel Karim Adeyemi. Po golu in že pred njim so imeli še nekaj priložnosti, za neučinkovitost pa bi lahko bili kaznovani v 61. minuti, ko so gosti zadeli prečko, od katere se je žoga odbila le za kašen centimeter na golovo črto. Za Wolfsburg, ki je imel ob koncu tekme še eno lepo priložnost, je bil to po zmagi in dveh neodločenih izidih prvi poraz v sezoni.

Preberi še Vroči Kane Hoffenheimu zabil hat-trick, Bayern zmagal četrtič v nizu

Že popoldne je Union Berlin presenetil Eintracht Frankfurt in mu preprečil, da se povzpne na tretje mesto na lestvici. V Frankfurtu je zmagal s 4:3, junaka tekme sta bila Škot Oliver Burke in Srb Andrej Ilić. Prvi je dosegel tri gole, drugi pa je bil pri vseh golih podajalec, s tem je postal šele 12. igralec v elitni nemški ligi, ki je na eni tekmi vknjižil štiri asistence. Gosti so vodili s 4:1, a so domači v 87. minuti z enajstmetrovke prišli na gol zaostanka, njihov zaključni pritisk pa na koncu ni obrodil sadov.

Presenetljiv je bil tudi izid v Leverkusnu, kjer je izhod iz manjše krize proti na začetku prvenstva še slabši Borussii Mönchengladbach iskal domači Bayer. V 70. minuti je povedel prek Malika Tillmana, toda za izenačenje in šok v domači vrsti je v drugi minuti poskrbel Haris Tabaković.

Izidi, nemška liga, 4. krog:
Stuttgart - St. Pauli 2:0 (1:0)
Demirović 43., El Khannouss 50.

Augsburg - Mainz 1:4 (0:2)
Essende 83.; Sano 14., Kohr 26., Nebel 60., Sieb 69. RK: Kohr 53./Mainz

HSV - Heidenheim 2:1 (1:0)
Vučković 42., Philippe 59.; Kolle 90.

Hoffenheim - Bayern München 1:4 (0:1)
Coufal 82.; Kane 44., 48./11-m, 77./11-m, Gnabry 99.

Werder Bremen - Freiburg 0:3 (0:1)
Grifo 33./11-m, Adamo 54., Coulibaly 75./ag

Leipzig - Köln 3:1 (3:1)
Ouedraogo 13., Romulo Cardoso 44., Raum 45.; Thielmann 23.
Kampl (Leipzig) je igral od 92. minute.
(Kevin Kampl je za Leipzig igral od 92. minute)

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 3:4 (1:2)
Brown 45., Uzun 80., Burkardt 87./11-m; Ansah 9. , Burke 32., 53., 56.
RK: Baumgart 89./Union Berlin

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:0)
Tillman 70.; Tabaković 92.

Borussia Dortmund - Wolfsburg 1:0 (1:0)
Adeyemi 20.
 

nogomet bundesliga
