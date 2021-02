Eintracht nadaljuje izjemno serijo: četrta zaporedna zmaga in skok na tretje mesto

Nogometaši Eintracht Frankfurta nadaljujejo z izvrstnimi predstavami v nemški Bundesligi. Tokrat so v 21. krogu na domačem stadionu premagali zasedbo Kölna (2:0). To je bila še četrta zaporedna zmaga za Frankfurtčane, ki so vpisali še 39. točko sezone in se (vsaj začasno) prebili na tretje mesto na prvenstveni lestvici.

icon-expand Filip Kostić (desno) je podal za drugi zadetek Eintrachta. FOTO: AP Četa Adija Hütterja nadaljuje z dobro formo, nazadnje je v Bundesligi namreč izgubila 11. decembra na gostovanju pri Wolfsburgu. Od tedaj naprej pa niza izvrstne rezultate: upoštevajoč današnjo zmago je na desetih bundesligaških tekmah kar osemkrat zmagala in dvakrat remizirala. PREBERI ŠE Bayer iz Leverkusna zapravil nemogoče, tudi Borussia Dortmund le remizirala Tokrat sta za zmago poskrbela portugalski napadalec Andre Silva in 21-letni branilec Obite Evan N'dicka, ki sta se pod zadetka podpisala v drugem polčasu. Prvi je 'pičil' Portugalec v 57. minuti, končnih 2:0 v korist domače zasedbe pa je na stadionu Deutsche Bank Park postavil Francoz v 79. minuti tekme. Ta je po podaji s kota z glavo izkoristil natančno podajoFilipa Kostića. Bundesliga, 21. krog, nedelja:

Eintracht Frankfurt - FC Köln 2:0 (0:0)

Silva 57., N'dicka 79.