Eintracht si želi Raula, bo ta sprejel ponujeno trenersko mesto?

Če biRaul Gonzalez Blanco sprejel ponudbo Eintrachta, o kateri poroča nemški Goal, bi to pomenilo, da bi se nekdanji serijski zabijalec golov Lige prvakov lahko celo vrnil v to tekmovanje, na katerega ima tako lepe spomine. Eintracht, ki ga po koncu aktualne sezone zapušča avstrijski trener Adi Hütter(seli se k Borussii Mönchengladbach), trenutno namreč zaseda četrto mesto nemške Bundeslige in se mu obeta igranje v Ligi prvakov. Sicer se za dve vozovnici za Ligo prvakov v Nemčiji obeta srdit boj med tremi klubi – Eintrachtom, Wolfsburgom in Borussio Dortmund.

Raul sicer trenutno vodi madridsko B-ekipo, tako kot je to nekoč počel Zinedine Zidane, ki je nato 'eksplodiral' na klopi prve ekipe madridskega Reala. Nekateri so sicer prav Raula že videli kot možnega naslednika Zidana na klopi galaktične madridske zasedbe, v kolikor bi Francoz po koncu aktualne sezone sprejel (domnevno) ponudbo Juventusa.

Kot še piše nemški Goal, naj bi prvi kontakti med Raulom in klubom iz Frankfurta že bili vzpostavljeni. Zaradi sicer natrpanih urnikov obeh ekip v zaključku sezone naj bi obe strani resnejše pogovore opravili v drugi polovici maja. Raul naj bi bil vodstvu kluba všeč zato, ker je že sedaj skrbel za mlade Realove upe, tudi pri Frankfurtu veliko stavijo na nepreverjena in nepoznana imena, ki pa veliko obetajo.

Raul seveda v nemški Bundesligi nikakor ne bi bil popolni neznanec, saj to ligo zelo dobro pozna. Pred devetimi leti je namreč zaključil z igranjem pri Schalkeju, katerega dres je nosil dve sezoni. Je pa že takrat znal pokazati pripadnost klubu, takole se je pripeljal na enega od treningov ...