Odpisani zvezdnik Eintrachta najprej zadel, nato zabrusil Rieri

25-letni napadalec je bil eden od nogometašev, s katerimi se se Albert Riera sporekel. Španec je prvemu strelcu svoje ekipe očital previsok delež telesne maščobe, zaradi česar je začel le eno od zadnjih treh tekem.

Proti Dortmundu je vstopil šele v 82. minuti in nato takoj poskrbel za znižanje izida. Med proslavljanjem gola je vzel žogo, da bi jo čim prej vrnil na polovico igrišča, pri čemer je pogledal naravnost proti Rieri in mu s prstom na ustih pokazal, kaj si misli o njegovih očitkih.

Kamera je Burkardta ujela, ko je svojemu trenerju namenil tudi nekaj ostrih besed. Bralci z ustnic predvidevajo, da je dejal "puta madre", česar verjetno ni treba posebej prevajati.