Odpisani zvezdnik Eintrachta najprej zadel, nato zabrusil Rieri

25-letni napadalec je bil eden od nogometašev, s katerimi se se Albert Riera sporekel. Španec je prvemu strelcu svoje ekipe očital previsok delež telesne maščobe, zaradi česar je začel le eno od zadnjih treh tekem.
Proti Dortmundu je vstopil šele v 82. minuti in nato takoj poskrbel za znižanje izida. Med proslavljanjem gola je vzel žogo, da bi jo čim prej vrnil na polovico igrišča, pri čemer je pogledal naravnost proti Rieri in mu s prstom na ustih pokazal, kaj si misli o njegovih očitkih.
Kamera je Burkardta ujela, ko je svojemu trenerju namenil tudi nekaj ostrih besed. Bralci z ustnic predvidevajo, da je dejal "puta madre", česar verjetno ni treba posebej prevajati.
Ko so nekdanjega trenerja Olimpije in Celja pred dnevi vprašali o sporu s 25-letnikom, se je Španec odzval v svojem slogu. Najprej je novinarjem očital, da svojega dela ne opravljajo profesionalno, saj da so govorice iz trte izvite. Nato pa je pojasnil, da se je z Burkardtom sporekel že pred dvema tednoma.
Petkratni nemški reprezentant še zdaleč ni edini, s katerim Riera ne najde skupnega jezika. Bojda naj bi se proti njemu zarotila tudi Mario Götze, ki velja za najbolj eminentno ime v klubski garderobi, in Can Uzun, s 45 milijoni evrov najvrednejši posameznik moštva.
Ob tem in dejstvu, da Riera po svojem prihodu krivulje rezultatov ni uspel dvigniti, se v nemških medijih vse bolj namiguje, da bo že kmalu zapustil klub.
