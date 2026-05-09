Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Odpisani zvezdnik Eintrachta najprej zadel, nato zabrusil Rieri

Dortmund, 09. 05. 2026 13.51 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Jonathan Burkardt

Albert Riera je na klopi Eintrachta pod vse večjim pritiskom. Orli iz Frankfurta so v Dortmundu izgubili še tretjič na zadnjih štirih tekmah, bolj kot rezultat pa je odmevala poteza zvezdnika Jonathana Burkardta, ki je v 87. minuti postavil končnih 3:2 ...

Gesta Jonathana Burkardta, ki danes odmeva v Nemčiji.
Gesta Jonathana Burkardta, ki danes odmeva v Nemčiji.
FOTO: Profimedia

25-letni napadalec je bil eden od nogometašev, s katerimi se se Albert Riera sporekel. Španec je prvemu strelcu svoje ekipe očital previsok delež telesne maščobe, zaradi česar je začel le eno od zadnjih treh tekem.

Proti Dortmundu je vstopil šele v 82. minuti in nato takoj poskrbel za znižanje izida. Med proslavljanjem gola je vzel žogo, da bi jo čim prej vrnil na polovico igrišča, pri čemer je pogledal naravnost proti Rieri in mu s prstom na ustih pokazal, kaj si misli o njegovih očitkih.

Kamera je Burkardta ujela, ko je svojemu trenerju namenil tudi nekaj ostrih besed. Bralci z ustnic predvidevajo, da je dejal "puta madre", česar verjetno ni treba posebej prevajati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko so nekdanjega trenerja Olimpije in Celja pred dnevi vprašali o sporu s 25-letnikom, se je Španec odzval v svojem slogu. Najprej je novinarjem očital, da svojega dela ne opravljajo profesionalno, saj da so govorice iz trte izvite. Nato pa je pojasnil, da se je z Burkardtom sporekel že pred dvema tednoma.

Petkratni nemški reprezentant še zdaleč ni edini, s katerim Riera ne najde skupnega jezika. Bojda naj bi se proti njemu zarotila tudi Mario Götze, ki velja za najbolj eminentno ime v klubski garderobi, in Can Uzun, s 45 milijoni evrov najvrednejši posameznik moštva.

Ob tem in dejstvu, da Riera po svojem prihodu krivulje rezultatov ni uspel dvigniti, se v nemških medijih vse bolj namiguje, da bo že kmalu zapustil klub.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet albert riera eintracht frankfurt

Odzval se je tudi Tchouameni: Kar se je zgodilo, je nesprejemljivo

24ur.com Riera na klopi Frankfurta debitiral z remijem
24ur.com Riera se od Celja poslavlja z remijem na štajerskem derbiju
24ur.com Nemški junak z mundiala poln hvale na račun Riere: 'Naredili smo korak v pravo smer'
24ur.com Riera po zmagi nad Olimpijo: Uničili smo jih, odčitali smo jim lekcijo
24ur.com Mura remizirala, Olimpijo pa na povratni tekmi čaka še veliko dela
24ur.com Riera po porazu na Rujevici: Nisem imel občutka, da smo bili slabši
24ur.com Riera se je s težkim srcem poslovil od Celja
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Roblox – sporne vsebine v priljubljeni spletni otroški igri
Roblox – sporne vsebine v priljubljeni spletni otroški igri
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
zadovoljna
Portal
Balerinke, ki letos ne smejo manjkati v vaši omari
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
vizita
Portal
Brez okončin s plesnimi gibi navdihuje milijone ljudi po vsem svetu
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
cekin
Portal
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
moskisvet
Portal
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
dominvrt
Portal
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
okusno
Portal
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699