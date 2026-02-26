Eintrachtu Alberta Riere visoka kazen zaradi navijaških incidentov

Kazen zajema deset primerov nešportnega obnašanja in en primer diskriminacijskega nešportnega obnašanja Eintrachtovih navijačev, je zapisal DFB in dodal, da so se ti primeri zgodili na sedmih ligaških in eni pokalni tekmi.

Klub ima pravico, da tretjino kazni vloži v posodobitev varnosti na tekmah, infrastrukturo in preventivne ukrepe.

Eintracht je po 23 tekmah domače lige na osmem mestu lestvice z 31 točkami, za šestim mestom, ki še vodi v evropska tekmovanja v naslednji sezoni, zaostaja za osem točk. V nedeljo ga čaka domača tekma s Freiburgom.