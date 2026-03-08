Eintrachtu le točka s St. Paulijem

Eintracht Frankfurt je pod vodstvom Alberta Riere sicer našel boljši ritem in kaže stabilnejše predstave, vseeno pa je danes izgubil dve točki v boju z ekipo, ki se bori za obstanek. Zmagi pa so bili celo bližje igralci malčka iz Hamburga, saj sta Mathias Pereira Lage in Daniel Sinani v prvem polčasu zadela okvir vrat.

Po le neodločenem izidu je Frankfurt na sedmem mestu s 35 točkami, kar je devet manj od šestega Bayerja. V Nemčiji v Evropo v naslednji sezoni vodi prvih šest mest. V drugi tekmi je Werder s 4:1 v gosteh premagal Union Berlin in se vsaj začasno rešil iz nevarnega območja za slovo od prvoligaške konkurence.

Münchenski Bayern je v prvi tekmi 25. kroga že v petek zanesljivo zmagal proti Gladbachu (4:1), v soboto so bili uspešni še trije od njegovih najbližjih tekmecev. Leipzig je z 2:1 premagal Augsburg, Hoffenheim s 4:2 Heidenheim, druga Borussia Dortmund pa je premagala Köln z 2:1.

Le točko pa je za 2:2 dobil Stuttgart z Mainzem, medtem ko se je prav tako z delitvijo točk in s pol ducata golov končal obračun Bayerja, ki je ostal šesti, ter Freiburga.

Izidi, 25. krog:

Bayern München - Borussia Mönchengladbach 4:1 (2:0)

Freiburg - Bayer Leverkusen 3:3 (2:2)

Heidenheim - Hoffenheim 2:4 (0:2)

Mainz - Stuttgart 2:2 (1:0)

Leipzig - Augsburg 2:1 (0:1)

Wolfsburg - Hamburg 1:2 (1:1)

Köln - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

St. Pauli - Eintracht Frankfurt 0:0

Union Berlin - Werder Bremen 1:4 (1:2)