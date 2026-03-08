Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Eintrachtu le točka s St. Paulijem

Berlin, 08. 03. 2026 19.46 pred 46 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.J. STA
Union Berlin - Eintracht Frankfurt

Nogometaši Frankfurta, ki jih vodi nekdanji strateg Celja Albert Riera, so v 25. krogu nemške lige igrali le neodločeno 1:1 s St. Paulijem in so zdaj že devet točk oddaljeni od mest, ki prinašajo nastope v evropskih pokalih v naslednji sezoni. Vodilna Bayern in Dortmund sta v tem krogu zmagala, razlika med njima na vrhu ostaja 11 točk.

Albert Riera
Albert Riera
FOTO: Profimedia

Eintracht Frankfurt je pod vodstvom Alberta Riere sicer našel boljši ritem in kaže stabilnejše predstave, vseeno pa je danes izgubil dve točki v boju z ekipo, ki se bori za obstanek. Zmagi pa so bili celo bližje igralci malčka iz Hamburga, saj sta Mathias Pereira Lage in Daniel Sinani v prvem polčasu zadela okvir vrat.

Po le neodločenem izidu je Frankfurt na sedmem mestu s 35 točkami, kar je devet manj od šestega Bayerja. V Nemčiji v Evropo v naslednji sezoni vodi prvih šest mest. V drugi tekmi je Werder s 4:1 v gosteh premagal Union Berlin in se vsaj začasno rešil iz nevarnega območja za slovo od prvoligaške konkurence.

Münchenski Bayern je v prvi tekmi 25. kroga že v petek zanesljivo zmagal proti Gladbachu (4:1), v soboto so bili uspešni še trije od njegovih najbližjih tekmecev. Leipzig je z 2:1 premagal Augsburg, Hoffenheim s 4:2 Heidenheim, druga Borussia Dortmund pa je premagala Köln z 2:1.

Le točko pa je za 2:2 dobil Stuttgart z Mainzem, medtem ko se je prav tako z delitvijo točk in s pol ducata golov končal obračun Bayerja, ki je ostal šesti, ter Freiburga.

Izidi, 25. krog:
Bayern München - Borussia Mönchengladbach 4:1 (2:0)

Freiburg - Bayer Leverkusen 3:3 (2:2)

Heidenheim - Hoffenheim 2:4 (0:2)

Mainz - Stuttgart 2:2 (1:0)

Leipzig - Augsburg 2:1 (0:1)

Wolfsburg - Hamburg 1:2 (1:1)

Köln - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

St. Pauli - Eintracht Frankfurt 0:0

Union Berlin - Werder Bremen 1:4 (1:2)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet bundesliga

Villarreal še naprej diha za ovratnik Atleticu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
08. 03. 2026 20.26
eintracht,je španska ekipa.a ste zgubil kompas,pa to
Odgovori
+2
2 0
RUBEŽ
08. 03. 2026 20.05
No, dokazuje se moja trditev. Ni Riera tako suveren trener, kot nekateri mislijo. V SLO BICIKL LIGI je to lahko bil. Bundesliga je druga pesem. Še vedno ne verjamem, da bo dočakal konec sezone na tej klopi. Ali pa je ne bo začel na začetku nove sezone.
Odgovori
+0
1 1
Vladimir.Krutov
08. 03. 2026 20.14
točno
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Ljubezenska zgodba, ki še danes velja za legendarno
Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden
Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden
Dnevni horoskop: Kozorogi kažejo nežnejšo plat, levi iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Kozorogi kažejo nežnejšo plat, levi iščejo pozornost
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
vizita
Portal
Temna plat meditacije in čuječnosti, o kateri se premalo govori
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem
10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
cekin
Portal
Nakup pijače v baru: moškemu nastavil ogledalo
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
moskisvet
Portal
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Kaj dan žena v resnici sproži pri moških?
Kaj dan žena v resnici sproži pri moških?
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
dominvrt
Portal
Čilske Marmornate jame: Naravni biser, ki ga razkrije le svetloba jezera
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
okusno
Portal
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551