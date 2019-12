Ekipa Barcelone ostala najbolje plačana v svetu športa

Povprečje Barcelone močno dviguje Lionel Messi (v sredini), podobno velja za Edena Hazarda pri Real Madridu in Cristiana Ronalda pri Juventusu, ki so vsi med najbolje plačanimi športniki na svetu.

Ugotovitve desete študije Global Sports Salaries, ki so jih objavili na spletni strani sportingintelligence.com, špansko prvakinjo Barcelono in njene nogometaše postavljajo v svetovni vrh. Osnovna plača znaša v povprečju 11,54 milijona evrov, kar je manj kot lani, ko so Katalonci svetovni vrh zasedali s povprečno osnovo plačo v višini 13,7 milijona dolarjev (12,36 milijona evrov). Povprečje najbolj seveda dviguje prvi zvezdnik, kapetan in strelec ekipe Argentinec Lionel Messi s plačo, ki presega 65 milijonov dolarjev (58,62 milijona evrov).

BARCELONA

Real Madrid je ubranil drugo mesto s povprečno plačo 11,6 milijona dolarjev (10,46 milijona evrov), Juventus pa je z lanskega devetega napredoval kar do tretjega mesta s povprečno plačo 10,54 milijona dolarjev (9,51 milijona evrov). Med prvimi 20 svetovnimi klubi sta še dva nogometna, in sicer francoski Paris Saint-Germain na 12. in angleški Manchester City na 13. mestu. Omenjene številke ne vključujejo različnih dodatkov ob podpisu pogodb, dodatkov v primeru športnih dosežkov in drugih dodatkov, predstavljajo je osnovno plačo.

Prevlada lige NBA

Med prvo deseterico na lestvici so vse ostale ekipe članice severnoameriške košarkarske lige NBA. Predstavniki omenjenega tekmovanja so zasedli 15 od prvih 20 mest. Leta 2017 so bile prve tri ekipe Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers in Golden State Warriors, leta 2018 pa so tri ekipe presegle mejo desetih milijonov dolarjev na igralca (9,02 milijona evrov). Na četrtem mestu svetovne lestvice so zdaj Portland Trail Blazersi (dobrih 10,4 milijona dolarjev ali 9,38 milijona evrov), peti pa Golden State Warriorsi (10,28 milijona dolarjev/9,27 milijona evrov), medtem ko je ekipa Oklahoma City Thunder padla na šesto mesto (9.83 milijona dolarjev/8,86 milijona evrov).

Tudi na mestih od 21. do 30. je kar devet predstavnikov lige NBA, prevlado ameriških košarkarjev na 22. mestu moti zgolj nemški nogometni prvak Bayern München. Juventus je bil leta 2017 še 32., nato pa se je lani ob prihodu Cristiana Ronaldain še nekaterih nogometašev z visokimi plačami začel dvigovati. Največji skok v primerjavi z lansko študijo beleži ekipa ameriškega nogometa Buffalo Bills, ki je s 152. mesta napredovala do 92., medtem ko so Atlanta Falconsi (lani 123.) zdaj 64. Štiri od petih največjih padcev beležijo baseballske ekipe: Toronto Blue Jays so bili denimo 123., zdaj pa so 172. Zanimivo, da so bili ravno New York Yankeesi v prvi študiji leta 2012 v vrhu svetovnega športa, zdaj pa iz leta v leto zaostajajo.