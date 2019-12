Barca in Real pred 'clasicom' skupaj v hotelu: 'Pravila so pravila'

Madridski dnevnik AS namiguje, da bi lahko od prve minute priložnost na Camp Nouu dobil tudi kontroverzni Valižan Gareth Bale, ki ga je Zidane že nekajkrat odstranil iz svojih načrtov, a mu nato ponudil priložnost, ko so navijači in tekmeci to najmanj pričakovali. "Bale je z nami, dobro trenira. Je pomemben igralec, to je vedno dokazal. Jutri bo pripravljen, tako kot vsi, niti malo ne dvomim," je v torek povedal Zidane.

"Če je igrati 'clasico' v takšnih razmerah enako porazu? Ne vem, če je enako porazu, kot pravite vi," je nadaljeval. "To je drugačna reč, pravila so pravila in rekli so, da moramo skupaj iz hotela, to pa bomo tudi storili. Ni potrebno dodatno razlagati reči. Pomembno je odigrati to tekmo. Da se bojim, da bi se kaj zgodilo? Ne, nikoli. Vso našo energijo želimo vložiti na igrišče in razmišljati v smeri, da bo tekma na sporedu. Vse ostalo, tisto, kar se dogaja zunaj, o tem bi lahko govorili ves teden. A mi usmerjamo vso našo energijo na igrišče. Nič več kot to. Odigrali bomo eno tekmo."

"Mislim, da smo v dobri formi. Že nekaj časa igramo dobro. Na vseh ravneh, kar se tiče razpoloženja in nogometno. Prihajamo v dobrem trenutku," je pred slovesom od domačega Madrida in tekmo z Barcelono zatrdil Realov trener Zinedine Zidane .

'Sodnika je potrebno pustiti pri miru'

Veliko vprašanj se je pred tokratnim spopadom na Camp Nouu vrtelo okoli varnostne tematike, Zidane pa je stopil tudi v bran glavnemu sodniku Alejandru Joseju Hernandezu Hernandezu. Od delivca pravice z Lanzaroteja bo na koncu seveda odvisno veliko, ne le glede samega poteka tekme, temveč tudi tega, če jo bo prekinil ali dokončno odpovedal, če/ko bo napetost prevelika. Tik pred "clasicom", na tekmi druge španske lige med Rayem Vallecanom in Albacetejem v Madridu, je namreč glavni sodnik prvič v zgodovini odpovedal tekmo po prvem polčasu zaradi žaljivega skandiranja, čeprav španski mediji zdaj poročajo, da je bila tekma na stadionu Vallecas odpovedana, ker organizatorjem na zahtevo sodnika ni uspelo izprazniti ene od tribun.

"Sodnika je potrebno pustiti pri miru, želi opraviti svoje delo. Tako kot mi. Mora biti v tekmi, da bi reči opravil dobro, tako velja za obe ekipi. Veliko reči je v ozadju, toda na koncu si ljudje želijo videti nogometno tekmo, nič več kot to. Veliko je hrupa,"dodaja Zidane, ki mu bo v barcelonskem hotelu poleg nogometašev Barce družbo delala tudi sodniška ekipa.

"Glede 'clasica' me ne skrbi prav nič, zadovoljen sem, tako kot vsi. Zadovoljni smo, ker lahko 'clasico' odigramo. Spomnim se, ko sem ga igral jaz, kot igralec živiš za takšne tekme. Osredotočen pa sem le na igrišče. Zelo dobro treniramo in posledica so naše predstave. Na tekmi se lahko zgodi prav vse, a moraš biti stoodstotno pripravljen,"je nadaljeval Zidane.

Barcelona ima Messija, Real pa ima svoja orožja

Francoz, nekoč odličen vezist, ni želel razkriti, kako se bo spopadel z Barcinim kapetanom Lionelom Messijem, ki je nedavno prejel rekordno šesto zlato žogo in tudi v tej sezoni zaenkrat igra izvrstno.

"To bo nogometna tekma, enajst proti enajstim. Lahko bi prišlo do sprememb, toda vemo, s kom se bomo pomerili. Vemo, kakšnega igralca imajo, Messija, toda imamo naša orožja. Želimo odigrati dobro tekmo proti Barceloni. Tudi posest me ne skrbi, veliko drugih reči je. Moramo prikazati svojo najboljšo predstavo in to je to. Vsak dan je zgodba zase,"je še povedal Zidane in se dotaknil dveh tekem, na katerih je bil za Argentinca enkrat bolj in drugič manj uspešno zadolžen trenutni vezist Chelseaja Mateo Kovačić.

"Mateo (Kovačić) je bil primeren za to (pokrivanje Messija, op. a.), odločili smo se, da bo temu tako. A to je druga tekma, druga zgodba. Če igramo bolje na Camp Nouu kot na Bernabeuu? Ne vem, odvisno je, v kakšni formi si. Moraš biti na najvišji ravni v vseh linijah in vseh devetdeset minut. Ne verjamem, da je kaj drugače, izvrstno tekmo lahko odigraš ali tam ali tukaj (...) Dinamika se hitro spreminja, vsakodnevno se osredotočam na opravljanje mojega dela. Če bi vsak dan razmišljal na to, kaj bi se mi lahko zgodilo, bi moral zamenjati službo,"je še povedal Zidane.