Ekipi, ki je osvojila Ligo prvakov, se bo pridružil še Mbappe

Real iz Madrida se je sinoči dokopal še do 15. lovorike v najprestižnejšem klubskem tekmovanju. Toda to ni edina dobra novica, ki je razveselila navijače kraljevega kluba. Epilog je namreč dobila tudi dolga saga o Kylianu Mbappeju, ki je z aktualnimi španskimi in evropskimi prvaki že podpisal potrebne dokumente.