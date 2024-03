Ekskluzivni pogovor z Bojanom Jokićem ob uradnem in simboličnem slovesu

OGLAS

Pozitivna trema pred razprodanim avditorijem Pred dvobojem s Portugalsko je načrtovana slovesnost, ob kateri se bodo slovenski navijači zahvalili in priklonili nekdanjemu kapetanu izbrane vrste. Upokojeni nogometaš, ki bo maja dopolnil 38 pomladi, je za reprezentanco zaigral na kar 100 tekmah. Edini gol je pred več kot desetletjem zabil Katarju na pripravljalni tekmi, v spominu pa mu bo ostal zlasti zbor najmočnejših na svetu v Južnoafriški republiki leta 2010. Priznava, da v sebi čuti določena čustva, ki utegnejo privreti na plano ob vstopu na zelenico. Hvaležen je Nogometni zvezi Slovenije za to priložnost, da se lahko tudi sam poslovi od ljudi, ki so zanj stiskali pesti več skoraj desetletje in pol, ko je nosil dres z državnim grbom na prsih.

Bojan Jokić v ekskluzivnem pogovoru za 24ur.

Villareal vrhunec, slovo od reprezentance nekoliko grenko Svojo nogometno pot je Bojan Jokić začel pri Zarici v Kranju, sledila je selitev v Triglav. Z Gorico se je pozneje veselil državnega naslova. "To sta bili dve najlepši sezoni v karieri," se spominja časov, ko je branil barve Vrtnic. Na vrata je leta 2007 potrkal francoski Sochaux, tam ga je že čakal Valter Birsa, soigralec iz novogoriškega obdobja. Iz Ligue 1 je odšel na posojo, pri Chievu iz Verone ni nameraval ostati toda prišlo je do neverjetnega preobrata: "Na parkirišču me je tik pred odhodom v nasprotno prepričal Boštjan Cesar." Reprezentančni kolega je namreč tedaj namreč ravno prispel v Verono na podpis pogodbe.

Bojan Jokić je z aktivnim igranjem prenehal že pred časom.

Nagrada in velik izziv ga je doletel pred več kot desetletjem. Leta 2013 je zaigral za Villareal, enega večjih španskih klubov. V spominu ostajajo dvoboji z Barco in Realom, pa vroče vzdušje na Villamarinu proti Betisu iz Seville. 37-letnik si nikoli ni pretirano želel zaigrati v angleški drugi ligi, toda tudi posoja pri Nottigham Forrestu mu je prinesla nekaj lepih izkušenj. Reprezentančno pot je leta 2019 sklenil nevedoč, da je zadnjič zaigral prav ob 100. nastopu in zmagi nad Latvijo v Stožicah 1-0 ter s cmokom v grlu: "Po 15-ih letih, ko si vedno klican, ko si kapetan reprezentance... To mi ni bilo vseeno." Tedanjemu in zdajšnjemu selektorju Matjažu Keku ničesar ne zameri. Na seznamu igralcev z več nastopi v izbrani vrsti je pred njim le Boštjan Cesar, ki je na zelenico v majici Slovenije zakorakal le dvakrat več. Klubsko kariero je zaključil pri ruski Ufi kot kapetan moštva.

Bojan Jokić je za reprezentanco vknjižil 100 nastopov in dosegel 1 gol.