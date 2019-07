EKSKLUZIVNO: Razočarani Mandarić po operaciji v Beogradu izlil dušo: Stres mi je načel zdravje

Določeni slovenski mediji so te dni pisali, da Milan Mandarić z NK Olimpijo ne bo potoval v Rigo na tekmo kvalifikacij Lige Evropa, češ da mu za klub sploh ni več mar, kar srbsko-ameriški poslovnež ostro zanika. "Imam zdravstvene težave. Imel sem operacijo oči. Pred potovanjem v ZDA so mi zdravniki rekli, da operacija ni bila potrebna, zdaj so se premislili. Rekli so mi, da ne smem leteti 30 dni, tako da se bom iz Beograda v Ljubljano vrnil z avtomobilom,"je pogovoru za našo spletno stran dejal Mandarić in dodal, da ima zdaj še težave z venami v srčno-žilnim sistemom ter da mora na nove preglede."Malo mi je zdravje popustilo, najverjetneje zaradi stresa,"je v zaskrbljujočem tonu pristavil Mandarić. Razlogov za skrb in stres mu v zadnjem času zagotovo ni manjkalo. "To kar se zdaj piše, da me Olimpija ne zanima več, da ne potujem v Rigo ... To je sramota, proti meni, proti navijačem kluba. To je lansirano zato, da se ustvarja nemir v klubu. In to doživljam že zadnji dve leti. To je verjetno eden od glavnih razlogov, ki me je pripeljal do tega, da odidem iz Olimpije,"je še razkril Mandarić,

Ne le prodaja, ki še ni zaključena, ta teden je v javnost prišla če dezinformacija, da naj bi se za nakup ogrel celo zloglasni Hrvat Zdravko Mamić, kar je Mandarić ostro zanikal. "Ko sem jaz slišal to novico, sem takoj poklical novinarja Jutarnjega lista in ga vprašal, kaj se dogaja. Rekel mi je, da je to objavljeno. Jaz z Mamičem niti v eni sekundi nisem imel takšnega dialoga. Niti nisem pomislil na takšno možnost! To je izmišljeno z namenom, da se v klubu napravi nemir," nam je iz Srbije jasno sporočil razočarani in jezni Mandarić. "To res ni pošteno, zelo sem razočaran zaradi tega. Vedite, da ni bilo nobene povezave, nikakršnega dialoga niti nobene možnosti, da bi to tega prišlo,"je še pojasnil 80-letnik.