Ekspresna samozavest Barce po zmagi v Miamiju: 'Smo boljši kot Real Madrid'

"Seveda bi mi bilo všeč zabiti gol Real Madridu. Zabiti gol ti vedno da samozavest, in če ti to uspe proti ekipi, kot je Real Madrid, še toliko bolj. Sam menim, da smo boljši od Real Madrida," je po visoki zmagi Barcelone nad Interjem Miami na Floridi pojasnjeval Raphinha. Slednji se je izkazal s kar dvema podajama in golom v prvem polčasu, ob polčasu pa ga je trener zamenjal z Ousmanom Dembelejem. "Zelo sem zadovoljen s svojim debijem v dresu Barcelone, vse se mi je odlično izšlo, na zelenici sem se zelo dobro počutil. Le upam lahko, da bom nadaljeval v takšnem slogu," je še dodal Raphinha. Ta je prepričan, da mu igralni položaj, ki mu ga je namenil trener Xavi, zelo ustreza. "Navajen sem igrati na krilu, zato sem se počutil zelo udobno," je zaključil brazilski napadalec. Ta bo sicer v napadu Barcelone imel hudo konkurenco, saj se bodo za igralne minute v prihajajoči sezoni borili izvrstni napadalci, kot so Pierre-Emerick Aubameyang, Robert Lewandowski (slednja sta sicer klasični devetki, tako da načeloma Raphinhi ne bi smela skakati v zelje), Ousmane Dembele, Ansu Fati in Memphis Depay.