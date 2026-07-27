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Nogomet

Ekspresno: Brečko po dveh tekmah izgubil službo

Ljubljana, 27. 07. 2026 13.53 pred 29 minutami 2 min branja 11

Avtor:
J.B.
Mišo Brečko

V pisarnah Stožic nič novega. Po vsega dveh tekmah v novi sezoni, na katerih je Olimpija dvakrat izgubila, je brez službe ostal glavni trener Mišo Brečko. Kdo ga bo nadomestil, še ni znano.

Mišo Brečko je odvodil vsega eno domačo tekmo, ko je Olimpija v prvem krogu izgubila proti Bravu.
Mišo Brečko je odvodil vsega eno domačo tekmo, ko je Olimpija v prvem krogu izgubila proti Bravu.
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Da bo skušal z mladimi nogometaši spisati novo lepo zgodbo, je ob nastopu svoje prve trenerske službe v članskem nogometu razlagal nekdanji reprezentant Mišo Brečko. Že zdaj pa je jasno, da za to ne bo dobil časa. Tradicionalno neučakano vodstvo Olimpije se mu je po vsega dveh tekmah zahvalilo za sodelovanje.

Na klubski spletni strani so zapisali, da je do prekinitve enoletne pogodbe prišlo sporazumno. "Zaradi trenutnega športnega položaja je športni direktor Necat Aygün vodstvu kluba predstavil svojo odločitev. Po temeljiti analizi razvoja moštva v zadnjem obdobju, v katerem je ekipa doživela štiri poraze in dosegla le en zadetek, je klub sprejel odločitev o spremembi na mestu glavnega trenerja," so zapisali.

Olimpija je v novo sezono vnovič vstopila s prevetrenim kadrom, kar se je hitro poznalo na rezultatih. V prvem krogu je bil z 2:0 boljši Bravo, v soboto pa je zmaje v Murski Soboti potolkla še Mura (1:0).

Brečko je po tekmi na Fazaneriji iskreno priznal, da uvod poteka kot iz nočnih mor, vendar si verjetno ni mislil, da bo teh mor v kratkem konec na najbolj krut način. Obenem so brez službe ostali tudi Brečkovi pomočniki Luka Žinko, Andraž Kirm in Luka Pintarič.

Vodstvo zeleno-belih je tako še enkrat več dokazalo, da deluje brez prave dolgoročne vizije, kar jim že dolgo očitajo tudi navijači.

V lanski sezoni so se na klopi Olimpije zvrstili trije trenerji, pri čemer je prvi (Jorge Simao) službo izgubil v začetku avgusta. Kdo bo zdaj nadomestil Brečka, še ni znano. Tekmo v Murski Soboti si je v soboto v živo ogledal Slaviša Stojanović, ki je trenutno brez službe ...

nogomet olimpija trener mišo brečko

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KOMENTARJI11

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Jenko01
27. 07. 2026 15.03
V petek sem v Lj. videl Riero.
Odgovori
0 0
St. Gallen
27. 07. 2026 15.02
Bezigrad je se vedno lahko prvak
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0 0
gadje
27. 07. 2026 15.01
Po dveh tekmah! Ne recem če bi zgubili z rezultati 5:0, 6:0..., potem bi bil takoj za zamenjavo, tako pa! To ni več resen klub. Ne moreš se tako obnašat.
Odgovori
0 0
energetik10
27. 07. 2026 15.00
hahahah šele julija smo pa je Lj že sramota😅😅😅
Odgovori
0 0
Wolfman
27. 07. 2026 15.00
Sramota za metropolo.Najbolje, da ga zamenja eden od green dragonsov!
Odgovori
0 0
Da se mene pita..
27. 07. 2026 14.59
Mandarić je menjal trenerje iz tekme v tekmo.
Odgovori
+1
1 0
ŠeVednoPlešem
27. 07. 2026 14.57
Komedija zmešnjav
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+1
1 0
wsharky
27. 07. 2026 14.57
tooo Slaviša, če pa nebo Slaviša pa bo Safet
Odgovori
+3
3 0
BELAN
27. 07. 2026 14.41
😂😂😂🐸🐸🐸
Odgovori
+3
3 0
Teofil
27. 07. 2026 14.40
Lahko bi poskusil na Slovenskih železnicah po izkušnjah z Nemčije,dosedanja direktorja se že dvajset let debelita le v glavo in vrat.
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+8
8 0
Tami69
27. 07. 2026 14.32
Srečo ima ,da je zdržal vsaj dve tekmi..
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+4
4 0
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