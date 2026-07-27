Ekspresno: Brečko po dveh tekmah izgubil službo

Mišo Brečko je odvodil vsega eno domačo tekmo, ko je Olimpija v prvem krogu izgubila proti Bravu.

Da bo skušal z mladimi nogometaši spisati novo lepo zgodbo, je ob nastopu svoje prve trenerske službe v članskem nogometu razlagal nekdanji reprezentant Mišo Brečko. Že zdaj pa je jasno, da za to ne bo dobil časa. Tradicionalno neučakano vodstvo Olimpije se mu je po vsega dveh tekmah zahvalilo za sodelovanje.

Na klubski spletni strani so zapisali, da je do prekinitve enoletne pogodbe prišlo sporazumno. "Zaradi trenutnega športnega položaja je športni direktor Necat Aygün vodstvu kluba predstavil svojo odločitev. Po temeljiti analizi razvoja moštva v zadnjem obdobju, v katerem je ekipa doživela štiri poraze in dosegla le en zadetek, je klub sprejel odločitev o spremembi na mestu glavnega trenerja," so zapisali.

Olimpija je v novo sezono vnovič vstopila s prevetrenim kadrom, kar se je hitro poznalo na rezultatih. V prvem krogu je bil z 2:0 boljši Bravo, v soboto pa je zmaje v Murski Soboti potolkla še Mura (1:0).

Brečko je po tekmi na Fazaneriji iskreno priznal, da uvod poteka kot iz nočnih mor, vendar si verjetno ni mislil, da bo teh mor v kratkem konec na najbolj krut način. Obenem so brez službe ostali tudi Brečkovi pomočniki Luka Žinko, Andraž Kirm in Luka Pintarič.

Vodstvo zeleno-belih je tako še enkrat več dokazalo, da deluje brez prave dolgoročne vizije, kar jim že dolgo očitajo tudi navijači.

V lanski sezoni so se na klopi Olimpije zvrstili trije trenerji, pri čemer je prvi (Jorge Simao) službo izgubil v začetku avgusta. Kdo bo zdaj nadomestil Brečka, še ni znano. Tekmo v Murski Soboti si je v soboto v živo ogledal Slaviša Stojanović, ki je trenutno brez službe ...