'Ekstremna vročina je ena od točk, iz katerih se bomo morali nekaj naučiti'

Tako trenerji kot igralci so se na klubskem SP pritoževali nad ekstremnimi razmerami med turnirjem, zlasti med začetkom tekem ob 12. ali 15. uri po lokalnem času na nekaterih prizoriščih in na popolnoma odprtih stadionih. "Res je težko. Zahteva veliko energije," je dejal nemški reprezentant Leon Goretzka, ko je govoril o posebnih izzivih močne vročine in visoke vlažnosti v ameriškem poletju. Drugačna zgodba je bila na pokritem in klimatiziranem stadionu Mercedes Benz v Atlanti. Razmere so bile tam idealne.

Čez eno leto bodo tekme mundiala 2026 od 11. junija do 19. julija na sporedu v Mehiki, Kanadi in ZDA. Poleg Atlante imajo strehe tudi arene v Vancouvru, Dallasu in Los Angelesu. Drugi stadioni ponujajo vsaj senčne površine na igrišču zaradi pokritih tribun.