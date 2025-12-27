Stiskaška Barcelona in ukaz Lewandowskemu: 'Pozorni so bili na vsak evro'

Barcelona je za takrat 34-letnega napadalca Bayernu iz Münchna nakazala 45 milijonov evrov in hitro je bilo jasno, da bo Poljak visoke vložke upravičil s številnimi goli. Sezono je začel s 13 goli na prvih 12 ligaških tekmah, pred zadnjima dvema tekmama sezone pa je začel razmišljati o smiselnosti zabijanja golov, kar je sila nenavadno za napadalca.
V dogovoru Barcelone in Bayerna je namreč bila prisotna klavzula, ki bi Bavarcem zagotovila dodatna 2,5 milijona evrov v primeru, da Poljak v španskem prvenstvu v prvi sezoni zabije vsaj 25 golov. Tega se je Robert Lewandowski zelo dobro zavedal, jasno pa mu je bilo tudi, da je bila Barcelona takrat v hudi finančni krizi.
Tri leta pozneje je v pogovoru s poljskim novinarjem priznal, da na zadnjih dveh tekmah sezone z razlogom ni zabil gola, čeprav je zabil štiri gole na treh tekmah pred tem. "O nekaterih stvareh ne želim govoriti. Spoštujem Barcelono in ljudi tam. Zavedal sem se situacije, v kateri se je klub znašel. Nekatere stvari so se morale zgoditi v dobro kluba. Šlo je za bonus. V nekaterem trenutku je bila Barcelona pozorna na vsak evro. To je bilo zelo pomembno. Pri meni osebno ni bilo razlike in s tem nisem imel težav, vseskozi pa sem se spraševal, ali moram zabiti gol ali ne," je priznal Lewandowski. Dve tekmi pred koncem sezone si je Barcelona že zagotovila naslov prvaka, zato Lewandowskijeva neučinkovitost pred golom ni bila usodna za klubske športne ambicije, finančno pa se jim je njegov zavesten padec v formi zelo izplačal.
Zadnja sezona Poljaka v Barceloni?
Lewandowski kljub 37 letom starosti tudi v tej sezoni igra odlično. Na dosedanjih 13 ligaških nastopih je zabil osem golov, kljub temu pa naj bi v klubu resno razmišljali o njegovi prihodnosti. Njegova zelo donosna pogodba se izteče prihajajoče poletje, Barcelona pa mu po poročanju španskih medijev ni pripravljena ponuditi enak znesek za sodelovanje v prihodnje.
Na njihovo odločitev naj bi poleg finančnih zadržkov močno vplivala tudi dobra strelska forma mlajšega Ferrana Torresa, ki je na dosedanjih 22 tekmah v vseh tekmovanjih v tej sezoni zabil 13 golov. Za Lewandowskega naj bi se zanimali klubi v ZDA in Savdski Arabiji, sam pa je priznal, da še ni sprejel odločitve, kje želi nadaljevati svojo bogato kariero. "Imam dovolj časa za odločitev. Trenutno ne vem, kje želim igrati v prihodnje. Ne vem, v katero smer bom šel, ampak ne čutim pritiska," je dejal Poljak, ki je v dosedanji klubski karieri na 841 tekmah zabil kar 618 golov.
