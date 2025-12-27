Stiskaška Barcelona in ukaz Lewandowskemu: 'Pozorni so bili na vsak evro'

Barcelona je za takrat 34-letnega napadalca Bayernu iz Münchna nakazala 45 milijonov evrov in hitro je bilo jasno, da bo Poljak visoke vložke upravičil s številnimi goli. Sezono je začel s 13 goli na prvih 12 ligaških tekmah, pred zadnjima dvema tekmama sezone pa je začel razmišljati o smiselnosti zabijanja golov, kar je sila nenavadno za napadalca. V dogovoru Barcelone in Bayerna je namreč bila prisotna klavzula, ki bi Bavarcem zagotovila dodatna 2,5 milijona evrov v primeru, da Poljak v španskem prvenstvu v prvi sezoni zabije vsaj 25 golov. Tega se je Robert Lewandowski zelo dobro zavedal, jasno pa mu je bilo tudi, da je bila Barcelona takrat v hudi finančni krizi.

Robert Lewandowski FOTO: Profimedia

Tri leta pozneje je v pogovoru s poljskim novinarjem priznal, da na zadnjih dveh tekmah sezone z razlogom ni zabil gola, čeprav je zabil štiri gole na treh tekmah pred tem. "O nekaterih stvareh ne želim govoriti. Spoštujem Barcelono in ljudi tam. Zavedal sem se situacije, v kateri se je klub znašel. Nekatere stvari so se morale zgoditi v dobro kluba. Šlo je za bonus. V nekaterem trenutku je bila Barcelona pozorna na vsak evro. To je bilo zelo pomembno. Pri meni osebno ni bilo razlike in s tem nisem imel težav, vseskozi pa sem se spraševal, ali moram zabiti gol ali ne," je priznal Lewandowski. Dve tekmi pred koncem sezone si je Barcelona že zagotovila naslov prvaka, zato Lewandowskijeva neučinkovitost pred golom ni bila usodna za klubske športne ambicije, finančno pa se jim je njegov zavesten padec v formi zelo izplačal.

