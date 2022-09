Ekvador na pragu izključitve iz nogometnega SP

27-letni in torej ne 23-letni Castillo je ob tem tudi opisal, kako se je že kot otrok večkrat iz Tumaca odpravil v ekvadorski San Lorenzo, kjer je igral za tamkajšnje ekipe in bil nato v najstniških letih tudi na več preizkušnjah pri tamkajšnjih nogometnih klubih, ki pa ga niso sprejeli v svojo akademijo. Sprejeli pa so enega izmed njegovih soigralcev, ki se vabilu ni odzval, zato je bil namesto njega v ekipo vpoklican Castillo. Ko je bil star 17 let, ga je opazil lastnik kluba C.S. Norte America Marco Zambrano, ki mu je obljubil, da bo zanj ob prestopu uredil vse papirje, a ekvadorski poslovnež tega ni storil. Zaradi tega je Zambrana po omenjeni preiskavi ekvadorska nogometna zveza izključila iz sodelovanja v ekvadorskem nogometu. Vseeno pa je tamkajšnja zveza dejstva glede Castillovega pravega porekla pometla pod mizo in pustila, da perspektivni mladenič, ki je bil takrat že član reprezentance Ekvadorja do 20 let (pred tem pa tudi že reprezentance do 17 let), igra zanje.