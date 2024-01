Ekvatorialna Gvineja ponižala domačine in se uvrstila v osmino finala

Gostitelji turnirja, igralci Slonokoščene obale, ki so pri treh točkah in lahko zgolj čakajo na razplet v drugih skupinah, če bo to dovolj za napredovanje s tretjega mesta v skupini, so danes igrali proti Ekvatorialni Gvineji in izgubili z 0:4.

Slednja, zmagovalka skupine, se je izkazala za premočno, domači navijači so lahko spremljali le zadetke Ekvatorialne Gvineje. Zadeli so Emilio Nsue dvakrat ter Pablo Ganet in Yannick Buyla po enkrat.