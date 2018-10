El clasico: Barcelona in Real Madrid dirjata do milijarde

Dva od največjih svetovnih klubov tekmujeta ne le na igrišču, v nedeljo se bosta pomerila na stadionu Camp Nou, temveč tudi zunaj njega. Zdaj bijeta dirko, kdo bo prvi prišel do milijarde evrov. To jesen sta predsednika klubov Josep Maria Bartomeu(Barcelona) in Florentino Perez (Real Madrid) oba izrazila željo, da bi prva prečkala to črto. Za mejnik v prihodkih ni le finančen, ampak tudi znamenje statusa, dokaz uspeha in še en košček v mozaiku pri debati, kateri od klubov je boljši. V petih letih so prihodki Reala iz 521 milijonov evrov narasli na pričakovanih 752 milijonov v sezoni 2018/19, še bolje gre po poročilih Barceloni, ki je imela pred petimi leti 490 milijonov prihodkov, to sezono pa pričakuje več kot 960 milijonov evrov.