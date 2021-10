Ancelotti po zaslugi Alabe in Vazqueza le dočakal zmago na Camp Nouu

Na slovitem El clasicu v Barceloni je Real Madrid v desetem krogu španske La Lige slavil z goloma Davida Alabe v prvem in Lucasa Vazqueza v drugem polčasu (2:1). Real je tako vpisal še četrto zaporedno (ligaško) zmago nad Barcelono (častni gol je ob koncu zabil Sergio Agüero), obenem pa skočil na vrh ligaške lestvice. Real ima na svojem kontu s tekmo manj 20 točk, Barcelona (prav tako s tekmo manj) pa ostaja pri 15. To je bila sicer sploh prva zmaga za trenerja Carla Ancelottija na Camp Nouu (s katerim koli klubom).

David Alaba je šele tretji Avstrijec z golom na El clasicih. Obenem si bo debi zapomnil v zares lepem spominu: s prvim strelom v okvir vrat v La ligi je na svojem prvem El Clasicu zabil svoj prvi zadetek za madridski Real.

V 21. minuti je v kazenskem prostoru Barcelone padel brazilski dragulj Vinicius Junior, Realovi nogometaši so zahtevali enajstmetrovko, toda piščalka glavnega sodnika tekme Joseja Marie Sancheza je ostala nema. Posredoval ni niti VAR, tako da se je tekma po kočljivi situaciji nadaljevala brez enajstmetrovke. Vinicius je v 24. minuti imel novo priložnost, a iz oči v oči z Barcinim vratarjem Marcom-Andrejem ter Stegnom ni zadel, toda tako ali tako je bil v prepovedanem položaju, so odločili sodniki po sporočilu VAR-a. Izjemno priložnost pa je na drugi strani imel Sergino Dest že v naslednji minuti tekme: sam je namreč ostal pred Realovim vratarjem Thibautom Courtoisom, a je z desnico meril prek Realovih vrat. Nato pa je sledil šok za skorajda nabito poln Camp Nou (uradno: 86.422 gledalcev): Realov branilec David Alaba je namreč po krasni podaji Rodryga povedel galaktike v vodstvo v 32. minuti, potem ko je z roba kazenskega prostora s prelepim in natančnim strelom poslal žogo v malo mrežico ter premagal Ter Stegna za svoj prvenec v dresu madridskega Reala.

V 35. minuti je do strela z glavo z ugodnega položaja prišel branilec Barcelone Gerard Pique, toda z glavo je meril za las mimo Courtoisove desne vratnice. Tonija Kroosa je v 38. minuti, potem ko je Real izpeljal nov hiter protinapad, blokiral Jordi Alba in preprečil nevarno situacijo za Ter Stegna. V 44. minuti je Barcelona nevarno zapretila prek golobradega mladeniča Ansuja Fatija, toda s krasnim podstavljanjem noge se je izkazal Alaba in preprečil najhujše za galaktike. Ob sodnikovem žvižgu, ki je naznanil konec prvega polčasa, je tako na semaforju stadiona Camp Nou pisalo 0:1.

Med polčasoma se je za menjavo odločil domači strateg Ronald Koeman: iz igre je potegnil branilca Minguezo, v igro pa poslal ofenzivnega vezista Philippa Coutihna. V 60. minuti se je po slabem posredovanju Desta ponudila krasna priložnost Viniciusu, toda predolgo je čakal na strel, Dest se je prikradel iz ozadja in tik pred strelom Brazilca uspel izbiti žogo ter popraviti svojo napako. Dve minuti pozneje je do priložnosti v kazenskem prostoru Barce po krasni podaji Luke Modrića prišel še francoski napadalec galaktične zasedbe Karim Benzema, toda z izvrstno obrambo se je izkazal Ter Stegen, ki je žogo celo ujel. Prvič je v 72. minuti menjal tudi Carlo Ancelotti: v igro je poslal Federica Valverdeja, iz igre pa potegnil Rodryga, podajalca pri zadetku Alabe. V 73. minuti je Dest poskusil s strelom z razdalje, a je njegov strel romal za las prek Realovih vrat. Že minuto pozneje je pri Barci v igro vstopil Sergio Agüero, ki je zamenjal še ne dovolj pripravljenega Fatija. Slednji se je šele dobro vrnil po težki poškodbi in daljši odsotnosti. Tudi argentinski napadalec, ki se je poleti preselil iz Manchester Cityja v Barcelono, je sicer povratnik po poškodbi.

Barcelona je v zaključku tekme pritisnila proti vratom Reala. V 84. minuti je do strela z glavo prišel rezervist Agüero, toda njegov poskus je letel prek Courtoisovih vrat. Realovi nogometaši so v zadnjih minutah vse več ležali na zelenici, s čimer so seveda želeli ukrasti čas in razbiti ritem Barceloninih nogometašev. Kot zadnji je za dlje časa obležal vratar Courtois, ki se je 'poškodoval' ob izbijanju žoge. Po posredovanju zdravniške službe je Belgijec le uspel vstati in tekmo nadaljevati. V tretji minuti sodnikovega podaljška pa bi Barcelona morala zadeti, potem ko si je gromozansko napako privoščila Realova obramba. Toda ni šlo, tudi to so nogometaši Blaugrane prek rezervista Coutinha, ki je zgrešil žogo, zapravili. Kazen je sledila takoj na drugi strani prek dveh rezervistov: Lucas Vazquez je iz hitrega protinapada poslal žogo v nebranjeno mrežo, potem ko je Marcu Asensiu strel z leve strani Ter Stegen še uspel ubraniti, Eric Garcia pa je preslabo zapiral hitrega Vazqueza. Ko je že kazalo, da je vse odločeno, pa je le uspelo pičiti tudi Barceloni: Dest je podal, Agüero je spretno reagiral v kazenskem prostoru galaktikov in z neposredne bližine matiral Courtoisa za končnih 1:2 na Camp Nouu. Tudi za Agüera je to bil sploh prvi gol v dresu novega kluba.

Španska La Liga, 10. krog, Camp Nou:

Barcelona - Real Madrid 1:2(0:1)

Agüero 90+7.; Alaba 32., Vazquez 90+3.

icon-link Statistika obračuna Barcelona - Real Madrid (1:2) FOTO: Sofascore.com