El Clasico dokončno prestavljen, najverjetneje bo odigran decembra

Cestne blokade, spopadi s policijo, goreči avtomobili in smetnjaki, so razlog za strah pred organizacijo takšnega spektakla, kot je 'El Clasico'. Več o protestih v Barceloni si lahko preberete tukaj. Vselej dobro obveščeni španski spletni časopis AS poroča, da je komite tekmovanja nogometne španske lige predlagal nadomestni datum 18. decembra, s čimer naj bi se oba kluba strinjala, a naj bi se v dogovor vmešalo še vodstvo tekmovanja La lige in predlagalo 7. december kot nadomestni datum. Vsekakor pa bo nadomestni termin jasen do 21. oktobra do 10. ure, so sporočili s španske nogometne zveze.