El Clasico: pri Realu bolj nezadovoljni z remijem, kot pri Barci

Strelec Realovega gola Lucas Vazquezje za Marco dejal:"Imeli smo dober ritem in ta rezultat nam pušča grenko-sladek priokus. Na koncu smo bili pod pritiskom, a to je normalno, igrali so doma. Zadovoljni smo s tekmo, ne pa z rezultatom, bili smo boljši, imeli več priložnost od njih in remi ni pravičen. Doma moramo izkoristiti ta izid in se prebiti v finale."

Sergio Busquets je razmišljal malce drugače:"Mislim, da je generalno remi najbolj pošten, oni so povedli, mi izenačili. Bila je izenačena tekma, oboji smo imeli priložnost, vendar mislim, da si nihče ni zaslužil zmagati bolj od tekmeca. Na povratni tekmi so možnosti približno enake, 50 odstotne, igrajo doma, mi pa imamo še precej rezerve."

Po ocenah časnika Marca sta si najboljšo oceno (tri zvezdice) pri Barceloni prislužila Gerard Pique in Malcom, pri Realu pa le Keylor Navas. Le po eno zvezdico so dobili pri gostiteljih Ter Stegen, Rakitić, Busquets, Arthur, Suarezin Messi, pri gostih pa Carvajal, Llorente, Casemiro, Kroos in Bale.