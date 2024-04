Bellingham z golom v 91. minuti odločil El Clasico

Na zadnjem El Clasicu letošnje sezone so nogometaši Barcelone dvakrat vodili, Madridčani pa so uspeli izid dvakrat poravnati. Razburljivo tekmo je z zadetkom v 91. minuti odločil Jude Bellingham, Real Madrid pa ima šest krogov pred koncem prvenstva velikih 11 točk naskoka pred največjimi rivali.

Nogometaši Barcelone so na stadionu Santiago Bernabeu povedli že po slabih šestih minutah, ko je Raphinha nevarno podal iz kota, Andrij Lunin je zaplaval v prazno, Andreas Christensen pa je žogo z glavo poslal v mrežo. Hitro po zaostanku se je v lepi priložnosti za izenačenje znašel Vinicius Junior, a streljal preko gostujočih vrat. Madridčani so po prejetem zadetku nadaljevali s pritiskom, za kar so bili v 17. minuti nagrajeni. Lucas Vazquez je najprej osmešil Joaa Cancela, nato pa ga je s prekrškom v kazenskem prostoru zaustavil mladi Pau Cubarsi. Odgovornost za izvedbo najstrožje kazni je prevzel Vinicius in poravnal izid.

Naslednja velika priložnost je pripadla gostom, ko je Lamine Yamal žogo lepo preusmeril proti vratom Reala, ukrajinski vratar pa jo je, še preden je s celotnim obsegom prečkala golovo črto, uspel izbiti. V izdihljajih rednega dela prvega polčasa so bili Katalonci nevarni še preko Ilkayja Gundogana, ki je iz prostega strela meril malce preko domačih vrat. V tretji minuti sodnikovega dodatka je na tleh obležal Frenkie de Jong in igrišče zaradi poškodbe gležnja zapustil na nosilih, Xavi Hernandez pa je namesto njega v igro poslal Pedrija.

Prva priložnost v drugem polčasu je pripadla gostom, natančneje Yamalu, na drugi strani pa je zapretil Jude Bellingham. Kasneje je bil nevaren še Vinicius, nogometaši Barcelone pa so v nadaljevanju po tem, ko je v kazenskem prostoru padel Fermin Lopez, zahtevali enajstmetrovko. Katalonci so nadaljevali s pritiskom in v 69. minuti znova povedli. Lunin je Yamalov strel obranil, odbitek pa je v mrežo pospravil Lopez.

A na odgovor Madridčanov nismo rabili dolgo čakati. V 73. minuti je Vinicius z natančno podajo zaposlil Vazqueza, na katerega je Cancelo povsem pozabil, španski desni bočni branilec pa je premagal gostujočega vratarja in rezultat poravnal na 2:2. Domačini so bili blizu prve prednosti na tekmi v 78. minuti, ko se je Vinicius znašel pred vrati Barcelone, Marc-Andre ter Stegen pa je njegov strel obranil.

Do konca rednega dela si ekipi nista uspeli priigrati večjih priložnosti, sodnik pa je tekmo podaljšal za štiri minute. A nogometaši Real Madrida so potrebovali le nekaj sekund. Po lepem prodoru je Brahim Diaz žogo oddal Vazquezu, slednji je svojo odlično predstavo kronal z asistenco za Bellinghama, ki je žogo pričakal na oddaljenejši vratnici in z močnim strelom poskrbel za evforijo na stadionu Santiago Bernabeu.

Izid, španska liga, 32. krog: Real Madrid - Barcelona 3:2 (1:1)

Vinicius 18./11m, Vazquez 73., Bellingham 91.; Christensen 6., Lopez 69.