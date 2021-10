'El Classico' prihodnosti po dolgem času brez Messija

Barcelona in Real Madrid sta najbolj uspešna kluba v zgodovini španskega nogometa. Njuni spopadi so vedno eni najbolj gledanih športnih dogodkov v letu. Danes pa se bosta kluba spopadla prvič, odkar je Barcelono zapustil legendarni Lionel Messi. Prenos "El Classica" se bo na VOYO začel ob 16.15.

Beseda, ki bo najbolj zaznamovala letošnji spopad velikanov iz Madrida in Barcelone, je prihodnost. Katalonci se utapljajo v zgodovinsko visokem dolgu in ob odsotnosti potencialnih bleščečih okrepitev svetlo prihodnost kluba vidijo v najmlajših članih svojega moštva. Izstopajo predvsem 18-letna Ansu Fati in Pedri ter zgolj 17-letni Gavi.

icon-expand Lionel Messi in Pedri FOTO: AP

Fati je po odhodu Messija prevzel legendarno številko 10. Njegov uspešen povratek po dolgotrajni poškodbi pa je katalonske navijače navdahnil z optimizmom. Trener Barcelone Ronald Koeman se dobro zaveda, kako pomemben del prihodnosti bo mladi napadalec, kljub temu pa je pred srečanjem z Realom poskušal omiliti pričakovanja nestrpne nogometne javnosti. "Ansu Fatija morate malo pustiti pri miru. Okrevati mora po dolgotrajni poškodbi. Ne smete misliti, da je Barcelona zgolj Ansu. Najbolj pomembno je moštvo, čeprav je Ansu sposoben doseči gol in narediti razliko. To je že dokazal, ampak mora še veliko delati in napredovati kot igralec," je pred srečanjem z Realom previden Koeman.

icon-expand Ansu Fati je na treh srečanjih v letošnji sezoni La lige dosegel dva zadetka FOTO: AP

Tudi Real polaga svoje upe v prihodnost Barcelona je na svojih prvih osmih srečanjih v La ligi zbrala zgolj štiri zmage, Real ima eno več. Oba kluba torej nista več vsemogočni velesili, ki sta v minulem desetletju z lahkoto premagovali nebogljen preostanek španskega prvenstva. Kljub izkušenemu jedru Casemira, Luke Modrića, Tonija Kroosa in Karima Benzemaja tudi navijači iz španske prestolnice svoj pogled vztrajno usmerjajo v prihodnost. Vinicius Jr. pri 21 letih končno dokazuje, zakaj je Real zanj pri rosnih 18 letih odštel kar 45 milijonov evrov. V letošnji sezoni je na enajstih tekmah v dresu belega baleta dosegel že sedem zadetkov. Tu sta tudi 20-letni Rodrygo in 18-letni Eduardo Camavinga, za katera je Real po podatkih spletne strani Transfermarkt skupno odštel kar 76 milijonov evrov.

Prvi spopad španskih velikanov po neuspelem poskusu ustanavljanja Superlige