Če bi pred začetkom sezone kdo napovedal, da bo imel katalonski velikan možnost naslov potrditi na El Clasicu, bi mnogi pričakovali povsem drugačno tekmo, kot smo jo dejansko pospremili. V luči dogodkov, ki so se odvili v dneh pred velikim derbijem, pa so bili vsi potihem prepričani, da bo Barcelona brez večjih težav iztržila rezultat, ki ji bo prinesel 29. naslov španskega prvaka.

Slavje nogometašev Barcelone FOTO: AP

Največ pozornosti je požel pretep Aureliena Tchouamenija in Federica Valverdeja, veliko kritik pa je bil v zadnjih dneh deležen tudi Kylian Mbappe, ki trenutno sanira poškodbo zadnje stegenske mišice in je izpustil enega največjih derbijev na svetu. Tekma se je odvila po pričakovanjih. Barcelona je hitro zavladala na zelenici in po dobre četrt ure igre vodila za dva zadetka, nato pa obračun, na katerem so gostje vsega enkrat sprožili proti katalonskim vratom, mirno pripeljala do konca in ga dobila z izidom 2:0.

Razočaranje nogometašev Reala FOTO: AP

Flicku na dan tekme umrl oče

Tokratni derbi je bil vsekakor najtežji za trenerja katalonskega velikana Hansija Flicka. "Zjutraj me je poklicala mama in povedala, da je oče umrl. Dolgo sem razmišljal, če naj to povem svojim igralcem. Ampak konec koncev so oni moja družina in nikoli ne bom pozabil, kako so se odzvali. Ponosen sem, da delam s tako krasno ekipo," je dejal Flick. "Zmagati pred domačimi navijači proti Real Madridu je nekaj posebnega. Odigrali smo odlično, se zelo dobro branili in dosegli dva lepa zadetka. In takšna je bila cela sezona. Nismo dosegali ogromno golov, smo pa se odlično branili, predvsem v zadnjem obdobju. Ni bilo lahko, saj smo imeli precej težav s poškodbami, ampak nam je uspelo. Zdaj je čas, da proslavimo ta uspeh," je še dodal nemški nogometni strokovnjak.

Kako so proslavljali nogometaši?

Raphinha in Joao Cancelo sta se po zmagi precej sprostila in si v garderobi privoščila pivo in cigaro. "Pred začetkom sezone smo si kot cilj zadali trofeje. Osvojili smo ligo, tako da je bila sezona uspešna. Bili so težki trenutki, ki smo jih skupaj premagali. Tudi ob pomoči Flicka, ki je zame kot oče. On je dokaz, da ti nogomet resnično da družino. Poskrbel je, da spet verjamem vase," je povedal brazilski krilni napadalec.

Nekateri so uspeh proslavili na precej bolj zdrav način. Pedri, Dani Olmo in Eric Garcia so se namreč odpravili na nočno vožnjo s kolesi po Barceloni. "Zmagovalec prvenstva se redko odloči na El Clasicu, zato je to nekaj posebnega. Ta uspeh posvečamo Flicku in njegovemu očetu," je dejal Pedri, ki je po tekmi na zelenici nadaljeval še z eno tradicijo. Kot po vsaki osvojeni trofeji je tudi tokrat izvedel enajstmetrovko proti svojemu očetu, ki je bil v preteklosti vratar, a kariero sklenil po smrti svojega očeta.

Alejandro Balde in Marc Casado sta praznovala s precej večjo množico. Španca sta se odpravila na mestni trg, kjer je bilo zbranih ogromno navijačev Barcelone, ter z baklami v rokah prepevala in plesala. Balde je trenutke slavja delil tudi na svojih družbenih omrežjih, kjer je s tremi besedami poskrbel za navdušenje med podporniki novega (starega) španskega prvaka: "Z mojimi ljudmi."