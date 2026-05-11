Nogomet

'Zmagati pred domačimi navijači proti Real Madridu je nekaj posebnega'

Barcelona, 11. 05. 2026 10.15 pred 57 minutami 3 min branja 22

Avtor:
A.M.
Barcelona

Barcelona je v nedeljo zvečer derbi proti Real Madridu dobila z 2:0 in potrdila drugi zaporedni naslov prvaka. Uspeh je na poseben način doživljal Hansi Flick, ki je na dan tekme izgubil očeta. Poklonili so se mu številni nogometaši, ki so trofejo proslavljali na različne načine.

Če bi pred začetkom sezone kdo napovedal, da bo imel katalonski velikan možnost naslov potrditi na El Clasicu, bi mnogi pričakovali povsem drugačno tekmo, kot smo jo dejansko pospremili. V luči dogodkov, ki so se odvili v dneh pred velikim derbijem, pa so bili vsi potihem prepričani, da bo Barcelona brez večjih težav iztržila rezultat, ki ji bo prinesel 29. naslov španskega prvaka.

FOTO: AP

Največ pozornosti je požel pretep Aureliena Tchouamenija in Federica Valverdeja, veliko kritik pa je bil v zadnjih dneh deležen tudi Kylian Mbappe, ki trenutno sanira poškodbo zadnje stegenske mišice in je izpustil enega največjih derbijev na svetu.

Tekma se je odvila po pričakovanjih. Barcelona je hitro zavladala na zelenici in po dobre četrt ure igre vodila za dva zadetka, nato pa obračun, na katerem so gostje vsega enkrat sprožili proti katalonskim vratom, mirno pripeljala do konca in ga dobila z izidom 2:0.

FOTO: AP

Flicku na dan tekme umrl oče

Tokratni derbi je bil vsekakor najtežji za trenerja katalonskega velikana Hansija Flicka. "Zjutraj me je poklicala mama in povedala, da je oče umrl. Dolgo sem razmišljal, če naj to povem svojim igralcem. Ampak konec koncev so oni moja družina in nikoli ne bom pozabil, kako so se odzvali. Ponosen sem, da delam s tako krasno ekipo," je dejal Flick.

"Zmagati pred domačimi navijači proti Real Madridu je nekaj posebnega. Odigrali smo odlično, se zelo dobro branili in dosegli dva lepa zadetka. In takšna je bila cela sezona. Nismo dosegali ogromno golov, smo pa se odlično branili, predvsem v zadnjem obdobju. Ni bilo lahko, saj smo imeli precej težav s poškodbami, ampak nam je uspelo. Zdaj je čas, da proslavimo ta uspeh," je še dodal nemški nogometni strokovnjak.

FOTO: AP

Kako so proslavljali nogometaši?

Raphinha in Joao Cancelo sta se po zmagi precej sprostila in si v garderobi privoščila pivo in cigaro. "Pred začetkom sezone smo si kot cilj zadali trofeje. Osvojili smo ligo, tako da je bila sezona uspešna. Bili so težki trenutki, ki smo jih skupaj premagali. Tudi ob pomoči Flicka, ki je zame kot oče. On je dokaz, da ti nogomet resnično da družino. Poskrbel je, da spet verjamem vase," je povedal brazilski krilni napadalec.

Nekateri so uspeh proslavili na precej bolj zdrav način. Pedri, Dani Olmo in Eric Garcia so se namreč odpravili na nočno vožnjo s kolesi po Barceloni. "Zmagovalec prvenstva se redko odloči na El Clasicu, zato je to nekaj posebnega. Ta uspeh posvečamo Flicku in njegovemu očetu," je dejal Pedri, ki je po tekmi na zelenici nadaljeval še z eno tradicijo. Kot po vsaki osvojeni trofeji je tudi tokrat izvedel enajstmetrovko proti svojemu očetu, ki je bil v preteklosti vratar, a kariero sklenil po smrti svojega očeta.

Alejandro Balde in Marc Casado sta praznovala s precej večjo množico. Španca sta se odpravila na mestni trg, kjer je bilo zbranih ogromno navijačev Barcelone, ter z baklami v rokah prepevala in plesala. Balde je trenutke slavja delil tudi na svojih družbenih omrežjih, kjer je s tremi besedami poskrbel za navdušenje med podporniki novega (starega) španskega prvaka: "Z mojimi ljudmi."

KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
11. 05. 2026 11.12
Neverjetno, toda resnično! Ena zmerna pohvala za sojenje dvojnega Hernandeza na včerajšnjem Classicu (da ne bo pomote 😁), pa čeprav je spregledal kak prekršek realu.
Odgovori
0 0
manucao
11. 05. 2026 11.06
Vsi igralci Reala so športno čestitali igralcem Barce razen Tchouameni!
Odgovori
+1
1 0
RUBEŽ
11. 05. 2026 11.05
"Galaktiki" na svoji NORA TV spet jokajo. Kot vedno. Vse je kriv VAR in NEGRERIA. hahahaha, VEČNE JOKICE.
Odgovori
+2
2 0
RUBEŽ
11. 05. 2026 10.58
Beli se bodo zdaj sestavili in bodo že novembra prvaki. Baje bodo tožili tudi vse novinarje, ker so lagali o "idili" v slačilnici.
Odgovori
+0
2 2
Kolllerik
11. 05. 2026 10.55
FC Barcelona, največji klub vseh časov. Ostalo so limonadice...
Odgovori
+0
2 2
manucao
11. 05. 2026 11.05
Ni problema,če ti tako misliš in je to tvoje mnenje toda za kaj več bi moral napisati kakšne bolj tehtne dokaze,žal.
Odgovori
-2
0 2
Kolllerik
11. 05. 2026 11.08
Ni problema. Tehtne dokaze za limonadice prepustim tebi 👍
Odgovori
-1
0 1
REAList7
11. 05. 2026 11.10
Kolerik, HAHAHAHAHA. Vi si kar mečite pesek v oči, naj traja :D
Odgovori
0 0
TvojPrijatelj
11. 05. 2026 10.49
Realčić
Odgovori
+2
2 0
REAList7
11. 05. 2026 10.39
Poglejte si analizo na refereechannel situacije Bellinghema in komolca Garcie. Nedosojen penal za Real Madrid! Da ne boste govorili, da Hernandez Hernandez sodi v korist Real Madrida. Toliko.
Odgovori
-5
2 7
Loptass
11. 05. 2026 10.46
So naredili analizo situacije z AI, da imate danes material za jokanje?? Pogledali smo včeraj posnetek večkrat in ni bilo nič. Poglej si drseči štart Tchouamenija na Fermina. Še dobro, da ga je preskočil, ker če ne, bi ga s kramponi zaril v table izven igrišča. In bi spet jokali zakaj rdeči karton. To je nevaren štart za karton. Ti pa se obešaš na situacijo, kjer ni bilo nič.
Odgovori
+4
4 0
Lock Down
11. 05. 2026 11.02
Igralci reala se po tekmi niso nič pritoževali, ker so dobro vedeli, da bi jih lahko igralci Barce ponižala s petardo, če bi tudi drugi polčas igrali na polno.
Odgovori
+2
2 0
REAList7
11. 05. 2026 11.06
Loptaš, nimaš blage veze o nogometu. V primeru, da ti to še nihče ni rekel, bom jaz prvi. Ti bi talal kartone za štarte, ko se igralec nasprotnika niti ne dotakne. Svašta. Za kaj drugega kot spremljati nogomet preko tv in gofljati na tem portalu itak nisi. Je pa to še samo ena situacija v nizu, za katero trdiš to, če pa bi se zgodila vam, bi pa bil verjetno prvi, čez katero bi se pritoževal.
Odgovori
-1
1 2
bobiv
11. 05. 2026 10.36
Bravo Barça!
Odgovori
+6
6 0
petb
11. 05. 2026 10.30
Beli "balet" pa spet joče.
Odgovori
+5
7 2
hojladri123
11. 05. 2026 10.32
Poglej si raje jok Barselonarjev po vseh izpadih iz CL. Zaslužena zmaga Lalige drugače, proti tako sprti ekipi RM pač to ni bila velika težava.
Odgovori
-5
2 7
Loptass
11. 05. 2026 10.37
Sprti??? Če pa baje vse štima....vse so zgolj medijske bučke. Dajte se malo posvetovat in uskladit preden pišete, ker ste raztrešeni kot baletke na igrišču.
Odgovori
+3
4 1
Lock Down
11. 05. 2026 10.37
Ja, in kdo jim je kriv, preplačancem?
Odgovori
+2
3 1
REAList7
11. 05. 2026 10.40
Loptass, mi smo trdili, da je situacija Fede-Tchouameni medijsko napihnjena oz. zlagana. Pisalo se je o fizičnem obračunu, do katerega pa ni prišlo. Kdo je rekel, da pa drugače ni nesoglasij?
Odgovori
-4
0 4
Loptass
11. 05. 2026 10.43
Valverde pa je izven kadra zaradi poškodbe glave 😂😂 Bolj pišete, bolj se blamirate.
Odgovori
+3
4 1
Kolllerik
11. 05. 2026 10.56
Ja, Valverde je žleda na dopustu zraven Mbappeja, ane... 🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
REAList7
11. 05. 2026 11.09
A je možna samo in zgolj opcija, da ga je Tchouameni udaril, da je padel in se udaril, če se je? Ali pa bi lahko recimo v dogajanju vsega takrat mogoče sam kako nerodno stopil in padel? Zate vem, da ti je ljubše prvo. Tako kot ti je bilo v situaciji med Vinijem in Prestiannijem ljubše to, da se je Vini kao zlagal. Drugega pač nisi želel verjeti.
Odgovori
0 0
