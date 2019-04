Elita prihajamo: Norwich City dva kroga pred koncem že član Premier League

Norwich City si je za naslednjo sezono zagotovi Premier League. Marcos Stiepermann in Mario Vranić sta zadela za Norwich, ki je z 2:1 premagal Blackburn Rovers in Norwich ima dva kroga pred koncem druge ravni nogometnih prvenstev v Angliji na prvem mestu 91 točk in si je zagotovil eno od prvih dveh mest za samodejno napredovanje.

Veselje ob uvrstitvi med angleško klubsko elito. FOTO: AP Tri točke manj ima Sheffield United, ki si je tudi praktično že zagotovil napredovanje, devet pa tretjeuvrščeni Leeds. Rumeno-zeleni kanarčki iz Norwicha so se pod taktirko 42-letnega nemškega trenerja Daniela Farka, ki je pred tem vodil manjše ekipe Lippstadt in Borussio Dortmund II, v Premier League prebili že četrtič v zadnjih 15 letih.