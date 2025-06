Elitna četverica začenja boje za naslov v ligi narodov

Nogometaši v ligi narodov bodo v naslednjih dneh v Nemčiji določili zmagovalca četrte izvedbe tega tekmovanja. Zaključni turnir gostita Stuttgart in München. V sredo bo najprej na vrsti polfinale med Nemčijo in Portugalsko v Münchnu, v četrtek pa v Stuttgartu drugi polfinale med Španijo in Francijo.

Nemci se bodo morali znajti brez svojega prvega kreativca. FOTO: AP icon-expand

Nemčija in Portugalska, sodili jima bodo Slovenci na čelu s Slavkom Vinčićem, se bosta prvič srečali med seboj v tem tekmovanju, nazadnje sta se na uradni tekmi pomerili v skupinskem delu evropskega prvenstva 2020, ko je bila s 4:2 – prav tako v Münchnu – boljša Nemčija. Nemci so v svojem prvem polfinalu lige narodov, medtem ko Portugalci lovijo svoj drugi naslov po slavju v prvi sezoni 2018/19. Domača četa Juliana Nagelsmanna se je v polfinale prebila po tem, ko je v polfinalu s skupnim izidom 5:4 izločila Italijo, Portugalska pa je bila boljša od Danske. Predvsem Nagelsmann je imel težave s sestavo reprezentance, saj je odpadlo kar nekaj izvrstnih igralcev, med njimi Jamal Musiala. Kljub temu cilj ostaja najvišji. "Cilj je osvojiti naslov v tem tekmovanju. Želimo si dobro igrati, prinašati dobre rezultate in lovorike, tako da je za nas ta turnir zelo pomemben. Španija je pokazala, kako pomembno je lahko to, da osvojiš ligo narodov, saj jo je ona dobila, preden je zmagala na EP 2024. Ko gledam obraze svojih igralcev, vidim motivacijo in vznemirjenje. Veselim se tudi ozračja na stadionu," je odločen Nagelsmann.

Cristiano Ronaldo v Portugalskem dresu še ni rekel zadnje. FOTO: AP icon-expand

Pri Portugalcih znova tudi Cristiano Ronaldo

Njegov kolega na portugalski klopi Roberto Martinez bo imel na voljo bržčas vsa svoja orožja, tudi člane Paris Saint-Germaina Vitinho, Joaa Nevesa in Goncala Ramosa, ki so pred dnevi osvojili ligo prvakov, ter tudi neuničljivega veterana Cristiana Ronalda in nadarjenega osemnajstletnika iz Porta Rodriga Moro, ki je dobil prvi vpoklic v člansko vrsto. "V reprezentančnem nogometu ni veliko priložnosti za osvojitev lovorik. Prav lovorike pa so najboljši del. Pomembno je, da smo tukaj. Moramo biti na zaključnem turnirju. Ekipa je pokazala odpornost v zadnjih dveh letih in pol in to, da igraš proti Nemčiji ter pozneje morda proti Španiji ali Franciji, je popoln izziv v pripravah za svetovno prvenstvo," pa je povedal Martinez, ki bo sicer pogrešal Joaa Cancela.

Yamal je Španijo lani popeljal do evropskega naslova. Bodo Francozi našli način, da ga tokrat le zaustavijo? FOTO: AP icon-expand

Načeti Francozi bodo morali zaustaviti Yamala

V četrtek se bosta v Stuttgartu merili stari znanki in zadnji zmagovalki tekmovanja Španija in Francija. Ti bosta tako ponovili finale iz tega tekmovanja 2020/21 in polfinale lanskega EP. Španija se je med polfinaliste prebila po drami in enajstmetrovkah z Nizozemci, Francija pa je za med štiri prav tako potrebovala strele z bele pike proti Hrvaški. Španci bodo pogrešali nekaj pomembnih nogometašev, tudi Rodrija, Ferrana Torresa in Danija Carvajala, a po drugi strani imeli na voljo mešanico izkušenj in mladosti, slednjo v najboljšem pomeni besede zastopa Lamine Yamal. "Na tem turnirju so trije prejšnji zmagovalci, trije svetovni prvaki in evropski prvak. Tako da nikakor ne gre za nek nepomemben turnir. Za nas je zelo pomemben. Je tudi težji kot skupinski del na EP. Dali bomo vse od sebe in želimo pisati zgodovino s tem, da kot prvi ligo narodov osvojimo dvakrat," je povedal strateg Španije Luis de la Fuente.

Didier Deschamps ima številne težave v obrambi. FOTO: AP icon-expand