Anderson na pragu rekordnega prestopa v Manchester City

Britanska tiskovna agencija Press Association ter BBC sta poročala, da bo Manchester City za 23-letnega igralca sredine igrišča z vsemi dodatki odštel kar 130 milijonov funtov oziroma okoli 151 milijonov evrov. Za doslej rekorden znesek je lani poskrbel Liverpool, ki je za švedskega napadalca Alexandra Isaka Newcastlu plačal kar 125 milijonov funtov oziroma 145 milijonov evrov.

Elliot Anderson se trenutno z angleško reprezentanco mudi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, njegov uradni prestop pa bo bržkone uradno potrjen že pred koncem turnirja. Anderson je začel obe uvodni tekmi Anglije na prvenstvu. Anglija je najprej premagala Hrvaško s 4:2, nato pa se z Gano razšla brez golov. V soboto bo v New Jerseyju na zadnji tekmi skupine L igrala proti Panami.