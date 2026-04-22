Nogomet

Elsner dobil 'nogo' na Poljskem

Krakov, 22. 04. 2026 09.31 pred 1 uro 1 min branja 0

STA
Luka Elsner

Potem ko je slovenski nogometni trener Luka Elsner junija lani našel novega delodajalca in se za dve leti preselil k poljskemu prvoligašu Cracovia, je ta Slovencu predčasno pokazal vrata. Tako Elsner ne bo končal niti prve sezone; nekdanji trener Le Havra in Reimsa je pet tekem pred koncem po porazu z 1:4 proti Rakow Czestochowi izgubil službo.

Zdaj 43-letni Luka Elsner je zapustil Cracovio na 13. mestu v 18-članski ligi, le tri točke pred cono izpada. Rdeče-beli so pod njegovim vodstvom na zadnjih 11 tekmah osvojili le deset od 33 možnih točk, kar je precej pod pričakovanji klubskega vodstva. Njegov ligaški izkupiček je devet zmag, deset remijev in deset porazov. Cracovia je izpadla tudi v osmini finala poljskega pokala.

Luka Elsner
Luka Elsner
FOTO: Profimedia

Po poročanju L'Equipe so na njegovo mesto v klubu imenovali Bartosza Grzelaka. Poljski trener je bil brez dela že skoraj eno leto, odkar je zapustil Ujpest na Madžarskem.

nogomet elsner

