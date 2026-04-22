Elsner dobil 'nogo' na Poljskem

Zdaj 43-letni Luka Elsner je zapustil Cracovio na 13. mestu v 18-članski ligi, le tri točke pred cono izpada. Rdeče-beli so pod njegovim vodstvom na zadnjih 11 tekmah osvojili le deset od 33 možnih točk, kar je precej pod pričakovanji klubskega vodstva. Njegov ligaški izkupiček je devet zmag, deset remijev in deset porazov. Cracovia je izpadla tudi v osmini finala poljskega pokala.