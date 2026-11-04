Elsner po le petih mesecih končal službovanje v Lozani

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Luka Elsner , ki je vodenje ekipe iz Lozane prevzel 1. junija, je prvo moštvo vodil na 12 tekmah v švicarski prvi ligi in dveh krogih švicarskega pokala. Pri FC Lausanne-Sport so izpostavili profesionalizem in predanost, ki ju je Elsner pokazal od svojega prihoda.

" Klubu in njegovemu projektu se je posvetil z visokimi standardi, strokovnostjo in nenehno željo po napredku ekipe. Njegov metodološki pristop in orodja, ki jih je uvedel, so prispevali tudi k razvoju strokovnega štaba. S tem je obogatil klub, ki bo na teh temeljih gradil tudi v prihodnje ," so zapisali prvi švicarskem prvoligašu.

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"Ker so rezultati v profesionalnem nogometu odločilen dejavnik, so vse vpletene strani glede na trenutno športno stanje ocenile, da je prekinitev sodelovanja v tem trenutku najboljša odločitev za FC Lausanne-Sport," so še dodali.

Naslednik Elsnerja še ni znan. Klub bo o novi športni strukturi obvestil javnost, ko bo sprejeta ustrezna odločitev.