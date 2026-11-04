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Nogomet

Elsner po le petih mesecih končal službovanje v Lozani

Lozana, 04. 11. 2026 08.09 pred 46 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.J. STA
Luka Elsner

Luka Elsner, ki je v začetku junija po slovesu od poljske Cracovie sedel na klop švicarskega prvoligaša iz Lozane, je po le petih mesecih ostal brez službe. Slovenski nogometni strokovnjak je z ekipo Lausanne-Sport podpisal pogodbo do 30. junija 2028, po temeljitem pogovoru pa se je s klubom sporazumno odločil za konec sodelovanja.

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Luka Elsner, ki je vodenje ekipe iz Lozane prevzel 1. junija, je prvo moštvo vodil na 12 tekmah v švicarski prvi ligi in dveh krogih švicarskega pokala. Pri FC Lausanne-Sport so izpostavili profesionalizem in predanost, ki ju je Elsner pokazal od svojega prihoda. 

Luka Elsner
Luka Elsner
FOTO: Profimedia

"Klubu in njegovemu projektu se je posvetil z visokimi standardi, strokovnostjo in nenehno željo po napredku ekipe. Njegov metodološki pristop in orodja, ki jih je uvedel, so prispevali tudi k razvoju strokovnega štaba. S tem je obogatil klub, ki bo na teh temeljih gradil tudi v prihodnje," so zapisali prvi švicarskem prvoligašu.

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"Ker so rezultati v profesionalnem nogometu odločilen dejavnik, so vse vpletene strani glede na trenutno športno stanje ocenile, da je prekinitev sodelovanja v tem trenutku najboljša odločitev za FC Lausanne-Sport," so še dodali.

Naslednik Elsnerja še ni znan. Klub bo o novi športni strukturi obvestil javnost, ko bo sprejeta ustrezna odločitev.

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KOMENTARJI2

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Semek
04. 11. 2026 08.58
ni glih nek trener🤣 ne vem ce so imeli kako zmago🤣
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0 0
wsharky
04. 11. 2026 08.39
za nk rudar trbovlje bo rano pravi
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