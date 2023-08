Elsner ligaško sezono z Le Havrom začel z remijem

Le Havre, ki je pod vodstvom Luke Elsnerja v lanski sezoni osvojil Ligue 2, je tekmo začel odlično. Po le petih minutah je Le Havre v vodstvo popeljal Gautier Lloris in gostje so vodstvo držali skoraj eno uro. Potem pa je z zadetkoma v 58. in 60. minuti za preobrat poskrbel Akor Adams in v boljšem položaju so bili prvaki iz leta 2012. Za 2:2 in delitev točk na uvodni tekmi sezone pa je nato v zadnji minuti rednega dela poskrbel rezervist Samuel Grandsir.