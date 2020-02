Elsner na pragu uspeha kariere, na koncu pa prišel do odmevne točke

Amiens nešega Luke Elsnerja tudi v 25. krogu elitnega francoskega prvenstva ni uspel zabeležiti prve zmage v letu 2020. Nanjo v vseh tekmovanjih čaka od 18. decembra, v Ligue 1 pa so ‘samorogi’ nazadnje slavili davnega 2. novembra.

Tokrat so na Stade de la Licornu gostovali favorizirani Parižani, ki pa so kmalu po začetku doživeli hladen tuš. Že v 40. minuti je na semaforju pisalo 3:0 v korist domačih. V polno so zadeli Sehrou Guirassy, Gael Kakuta in Fousseni Diabate. A z naskokom vodilno ekipo prvenstva je še pred koncem prvega dela v igro vrnilAnder Herrera, ki je znižal na 3:1. 17-letni PSG-jev biser Tanguy Kouassi je v drugem delu v 60. in 65. minuti poskrbel za ekspresno izenačenje, za popoln šok domačih navijačev pa je kmalu zatem – tekla je 74. minuta – v polno meril še Mauro Icardi.

A domači se niso dali, za kar so bili nagrajeni v prvi minuti sodnikovega podaljška. Quentin Cornette je lepo zaposlil strelca prvega zadetka Guirassyja, ki je bil iz oči v oči boljši od nemočnega Keylorja Navasa.

Amiens ima s tekmo več tri točke manj od 18. Nimesa, do varne 17. pozicije pa ga loči še točka več. Na drugi strani ima PSG dvoštevilčno zalogo pred drugim Marseillom.