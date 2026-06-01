Elsner ostaja v tujini, kariero bo nadaljeval v Švici

"Že od prvih pogovorov s športnim in izvršnim direktorjem sem začutil strokovno znanje, navdušenje in resnično pozitivno energijo, ki je obkrožala projekt. Komaj čakam, da bom na igrišču, da skupaj nekaj zgradimo, ustvarimo močna čustva in spomine z našimi navijači. Z mojim osebjem bomo dali vse od sebe, da bo ta ekipa ponosno predstavljala mesto in klub ter navdihovala ljudi, da pridejo na stadion," je povedal Elsner, ki se mu bo pridružil tudi pomočnik Dejan Kopasić.

Luka Elsner FOTO: X

Elsner je po uspešni igralski nato trenersko kariero začel pri 31 letih, ko je avgusta 2013 prevzel Domžale, nato pa kariero nadaljeval v več evropskih klubih. Med drugim je vodil Olimpijo, Pafos, Union Saint-Gilloise, Amiens, Kortrijk in Standard Liege. V zadnjih sezonah je nase opozoril v Franciji, ko je Le Havre popeljal do naslova v drugi ligi in mu nato zagotovil obstanek v prvoligaški konkurenci. Nato je kariero nadaljeval pri Reimsu in Cracovii.

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