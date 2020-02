Elsner zadovoljen po zgodovinski točki s PSG-jem, Tuchel s pridigo novinarjem

"Mislim, da smo se tekme lotili na pravi način. To me navdaja z optimizmom za prihodnost, toda obenem je ta tekma opozorilo: treba je biti previden in se ne preveč sprostiti," je po velikanski točki z bogato ekipo PSG-ja povedal slovenski trener na klopi francoskega prvoligaša. "Zelo sem zadovoljen, da smo se prebili do točke, potem ko smo se tako borili. Fantje so si to točko res zaslužili," je dodal Luka Elsner .

Nekdanji trener Domžal in Olimpije Luka Elsner, ki je prvi slovenski strokovnjak na čelu ekipe petih najmočnejših evropskih lig po Bojanu Prašnikarju, je bil na pragu zgodovinske zmage proti serijskemu francoskemu prvaku PSG-ju, ki v zadnjih sezonah v domačem prvenstvu nima prave konkurence. Porazi in remiji nesramno bogatih Parižanov so le redkost, tokrat pa so jim dve točki uspeli odščipniti nogometaši Amiensa, ki sicer domujejo na predzadnjem mestu Ligue 1 in se bodo 'krvavo' borili za obstanek med elito. To je bil šele drugi remi PSG-ja v tej sezoni, ob tem pa so zbrali še tri poraz. Na lestvici imajo po 25 krogih 62 točk oz. kar 13 več od Marseilla (ta ima tekmo manj).

Amiens je v 40. minuti vodil že s 3:0 in kazalo je na pravcati praznik nogometa v Amiensu, kjer se je na stadionu Licorne zbralo 14.964 gledalcev. A Parižani se niso dali in pokazali, zakaj so tako prepričljivo vodilni v francoskem prvenstvu. Odgovorili so namreč s kar štirimi zaporednimi goli (prvi je padel tik pred iztekom prvega polčasa, trije pa v razmaku 14 minut drugega dela). Ko je že kazalo, da bodo domačini zelenico zapuščali praznih rok, pa je za zlata vredno točko poskrbel 23-letni francoski napadalec Shrou Guirassy. Ta je s prefinjenim zaključkom v prvi minuti sodnikovega podaljška postavil končni izid 4:4. Parižani sicer niso nastopili v popolni zasedbi, saj jih ta teden čaka pomembna tekma Lige prvakov z Borussio Dortmund. A vendarle, le kdo bi si mislil, da jih bo na tekmi z Amiensom reševal vsega 17-letni osrednji branilec Nianzou Kouassi, ki se je podpisal pod kar dva zadetka.