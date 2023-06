Elsner po zgodovinski uvrstitvi v prvo ligo: Stkali smo življenjsko vez, mi smo kot ena družina

Slovenski nogometni strokovnjak Luka Elsner v Franciji piše nogometno pravljico. Nekdanji trener Domžal in Olimpije je Le Havre popeljal med francosko nogometno elito. In to na kakšen način! Le Havre je pravi hit v Franciji, po osvojitvi prvega mesta v drugoligaškem tekmovanju pa si je ekipa 39-letnega slovenskega trenerja priigrala mesto med elito. "To je vrhunec vsega dogajanja v klubu. Vsi skupaj smo si zaslužili preboj med elito, saj nas veže družinska vez. Nismo le klub, smo ena velika družina."

Luka Elsner FOTO: AP Francoski nogometni drugoligaš Le Havre, ki ga vodi slovenski trener Luka Elsner, si je z zmago 1:0 proti Dijonu zagotovil naslov prvaka, s tem pa tudi uvrstitev v francosko elitno klubsko tekmovanje v prihodnji sezoni. Luka Elsner je doslej v Sloveniji vodil Domžale in Olimpijo, v tujini pa ciprski Pafos ter v Belgiji še Union Saint-Gillois in Kortrijk. Klub iz Normandije bo v prvi francoski ligi zaigral prvič po sezoni 2008/2009. "To je vrhunec vsega vlaganja v klub v zadnji sezoni. Poplačan je trud, ki smo ga vsi vlagali v tej sezoni. Ponosen sem na vse in vsakogar. Toliko lepih trenutkov je za nami, da smo stkali pravo družinsko vez," je med drugim za pariški L'Equipe dejal Luka Elsner, ki je Le Havre popeljal med francosko nogometno elito. Štiridesetletni slovenski strokovnjak je na klop dosedanjega drugoligaša sedel junija lani, v zgolj eni sezoni pa je klub z lanskega osmega mesta napredoval do samega vrha. Le Havre je v tej sezoni zabeležil 20 zmag, 15 remijev in zgolj tri poraze. Le Havre, za katerega sta v preteklosti igrala dva nekdanja člana slovenske nogometne reprezentance Džoni Novak in Milan Osterc, je v minuli sezoni v drugi francoski ligi ligue 2 zasedel osmo mesto. "Za nami je ena velika pustolovščina s srečnim koncem. Za ta uspeh so zaslužni prav vsi v klubu. Ne bom našteval imen, a vsi točno vedo. Jasno pa je – hvala predvsem našim fantastičnim nogometašem. Brez njih tega seveda ne bi bilo," je pariškemu športnemu časniku še zaupal 40-letni Ljubljančan. "Ne zavedamo se še, kaj smo dosegli, a verjemite mi, pripravljeni bomo na precej bolj zahtevne izzive, ki ponuja nastopanje v Ligue 1," je še dejal slovenski trener na začasnem delu v Franciji. Le Havre si je z zmago proti Dijonu na domačem igrišču zagotovil tri točke prednosti pred Metzom. Odločilni gol za zmago je v 11. minuti dosegel Josue Casimir. Proslavljanje naslova je zaznamoval vdor navijačev na igrišče ob koncu tekme. "To je edini madež slavnostnega dne. A navijače je treba razumeti, saj so dolgo čakali ta trenutek. In sedaj naj v njem vsi uživajo." Na klubski spletni strani so Luka Elsnerja opisali kot trenerja s francoskim in slovenskim državljanstvom ter bogatimi izkušnjami, magisterijem s področja športnega treniranja na univerzi v Nici ter lastnika Uefa Pro trenerske licence pri Nogometni zvezi Slovenije, poleg tega tekoče govori štiri jezike ter je tudi avtor knjige Železna volja (2010).