Elsner porazil bivši klub, do zmage tudi Miha Zajc

Reims, ki je prekinil niz treh porazov, je v Le Havru hitro prišel do lepe prednosti, v 15. in 21. minuti sta zadela Oumar Diakite in Keito Nakamura , v drugem polčasu je zadel še Junya Ito .

Nogometaši Paris-Saint Germaina so v soboto svoje delo opravili po pričakovanjih. Edina še neporažena ekipa je gostovala pri Angersu in slavila s 4:2.

Parižani so do nove zmage prišli praktično že v prvem polčasu, ko so dosegli štiri gole. Po dvakrat sta zadela Kang-in Lee in Bradley Barcola, z desetimi goli prvi strelec lige.

V petek je tretjeuvrščeni Marseille doma izgubil proti Auxerru z 1:3, danes pa je z enakim izidom drugouvrščeni Monaco zmagal v Strasbourgu, potem ko je po zaostanku z 0:1 tri gole dosegel v 79., 89. in 91. minuti. Avtor dveh od teh treh je bil Eliessse Ben Seghir.

Lens je do zmage proti Nantesu s 3:2, potem ko je prišel do preobrata z goloma Hamzata Ojedirana in Adriena Thomassona v 86. in 90. minuti.

PSG ima na vrhu 29 točk, sledi Monaco s 23, Marseille je pri 20, Lille pa ima 19 točk. Reims je pri 17 točkah, Toulouse pa pri 15.