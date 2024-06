Elsner prevzel vodenje Reimsa

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Elsner je kot igralec kariero začel pri francoski Nici. V Sloveniji je od leta 2004 zaigral za Domžale, kjer je kariero nogometaša po vmesnem igranju v Avstriji in Bahrajnu sklenil aprila 2012.

Po pisanju L'Equipa , na katerega se sklicuje tudi spletna stran Foot Normand , bo moral Reims za Luko Elsnerja plačati 500.000 evrov odškodnine, saj je imel edini slovenski trener v najmočnejših petih evropskih ligah sklenjeno pogodbo z Le Havrom do konca prihodnje sezone.

V trenerski karieri je najprej tri leta vodil prav Domžale in se nato v sezoni 2016/17 preselil k Olimpiji. Po neuspešnih sedmih mesecih na klopi zeleno-belih se je podal v tujino in tam vodil ciprski Pafos, belgijski Union Saint-Gilloise, francoski Amiens ter belgijska Kortrijk in Standard Liege, preden je 20. junija 2022 sedel na klop Le Havra.

Zdaj bo po slabem mesecu dni pogajanj Elsner le sedel na klop Reimsa. Njegovi nogometaši bodo priprave na novo sezono začeli v sredo. Odhod Elsnerja je, kot ga navaja Foot Normand, pred tem potrdil tudi predsednik Le Havra Jean-Michel Roussier. Moštvo Le Havra bo po pisanju francoskih medijev prevzel Didier Digard.