Elsner se je opekel pri zadnjeuvrščenem Clermontu, PSG z Mbappejem napolnil mrežo Montpelliera

Na njegovo srečo vsaj predzadnji Metz ni osvojil točk v Reimsu, tako da razlika Le Havra do predzadnjega mesta ostaja štiri točke. Med omenjenima ekipama so na lestvici še Montpelier, ki je doma proti vodilnemu PSG izgubil z 2:6, tri gole je dosegel Kylian Mbapee, Lorient, ta je presenetljivo osvojil točko pri Monacu, in Nantes, slednji je izgubil proti Strasbourgu.

Clermont je z golom Muhammed-Chama Saracevica povedel v 12. minuti, v 30. pa so domači ostali brez izključenega igralca. To je izkoristil Andre Ayew, ki je v prvem polčasu izenačil v prvi minuti sodniškega dodatka, a v njegovi peti so domači spet povedli, potem ko je Saracevic izkoristil najstrožjo kazen. V 66. minuti so zaradi drugega rumenega kartona brez igralca ostali tudi gosti, kar je Clermontu olajšalo branjenje zmage.

Spodrsljaja Monaca ni izkoristil Brest, ki si v boju za drugo mesto ni priboril dodatne prednosti, saj je na domačem igrišču derbiju le remiziral z Lillom, izid je bil 1:1.

Izidi, 26. krog:

Toulouse - Lyon 2:3 (0:1)

Nantes - Strasbourg 1:3 (1:1)

Lens - Nice 1:3 (0:1)

Brest - Lille 1:1 (0:0)

Monaco - Lorient 2:2 (1:1)

Clermont - Le Havre 2:1 (1:1)

Reims - Metz 2:1 (1:1)

Rennes - Marseille 2:0 (1:0)

Montpellier - PSG 2:6 (2:2)