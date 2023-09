Elsner: Skušamo uživati, nastopanje med elito je naša nagrada

Le Havre, ki ima le en poraz ob dveh zmagah in treh neodločenih izidih, je proti Clermontu večino posla opravil v prvih sedmih minutah, ko sta zadela Nabil Alioui in Mohamed Bayo . Zadnjeuvrščeni Clermont je častni gol dosegel v sodniškem dodatku prvega polčasa, uspešen je bil Cheick Konate . Marko Elsner tako še naprej dosega lepe rezultate na klopi francoskega prvoligaša.

41-letni slovenski strokovnjak je na klop dosedanjega drugoligaša sedel junija lani, v zgolj eni sezoni pa je klub z lanskega osmega mesta napredoval do samega vrha in med francosko elito. Klub iz Normandije v prvi francoski ligi igra prvič po sezoni 2008/2009.

Le Havre se je znašel v seriji štirih zaporednih tekem brez poraza, vknjižili so dve zmagi in dva remija ter skočili na peto mesto na tabeli. "Moramo ostati skromni in v nobenem trenutku nas ne smejo zadeve ponesti v nebesa," je francoskim novinarjem hitel pripovedovati Elsner, ki z Le Havrom odlično pluje v prvoligaški konkurenci. "Gledamo iz tekme v tekmo in veselimo se vsakega pozitivnega rezultata. Sploh zmage," je bil pred domačimi novinarji skromen 41-letni Ljubljančan, ki je v tem trenutku daleč od boja za obstanek.

"Osnovni in morda tudi edini cilj je obstanek med elito. Vemo, da je sezona dolga in bodo še prišli tako padci kot tudi novi vzponi. Ponavljam, ostajamo skromni in gledamo izključno nase. Verjamem pa, da so pozitivni rezultati potrdilo našega dela, tudi navijači so posledično veseli," se je spomnil privržencev kluba Elsner, zavedajoč se, da je mestece zajela manjša evforija po zares odličnem startu v sezono. "Naj ostane dobro razpoloženje, mi, trenerji, pa bomo poskrbeli, da se vse skupaj ne bomo preveč dvignili. Moramo ostati na tleh z obema nogama," je zbranim novinarjem še sporočil nekdanji trener Olimpije in Domžal.